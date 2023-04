Demarcació de Girona

Girona : Divinum, Nexe, Normal, Pocavergonya, Sinofos.

: Divinum, Nexe, Normal, Pocavergonya, Sinofos. Cadaqués : Compartir Cadaqués.

: Compartir Cadaqués. Roses : Sumac, ROM.

: Sumac, ROM. Santa Cristina d'Aro : Bell-Lloc.

: Bell-Lloc. L'Escala : El Roser 2.

: El Roser 2. L'Estartit : Les Corones.

: Les Corones. Pals : Sol Blanc, Es Portal, Pahissa del Mas.

: Sol Blanc, Es Portal, Pahissa del Mas. Portbou : Voramar.

: Voramar. Ripoll : Reccapolis.

: Reccapolis. Llafranc : Casamar, El Far de Sant Sebastià.

: Casamar, El Far de Sant Sebastià. Figueres : El Motel.

: El Motel. Camprodon : Cal Marquès.

: Cal Marquès. Setcases : Can Jepet.

: Can Jepet. Romanyà de la Selva : Can Roquet.

: Can Roquet. Cornellà del Terri : Can Xapes.

: Can Xapes. S'Agaró : Candlelight.

: Candlelight. Alp : Casa Patxi.

: Casa Patxi. Llagostera : L'Atelier Dagà Clos.

: L'Atelier Dagà Clos. Llançà : El Vaixell.

: El Vaixell. Palamós : Entre dos Mons.

: Entre dos Mons. La Vall de Bianya : L'Hostal de Ca l'Enric.

: L'Hostal de Ca l'Enric. Sant Gregor i: Maràngels.

i: Maràngels. Vilablareix : Mas Marroch.

: Mas Marroch. Lloret de Mar : Mas Romeu.

: Mas Romeu. Llívia : Trumfes.

: Trumfes. Orfes : Sa Poma.

: Sa Poma. Palafrugell : Pa i Raïm, La Sala de l'Isaac.

: Pa i Raïm, La Sala de l'Isaac. Calella de Palafrugell: Sa Jambina.



Demarcació de Barcelona

Barcelona : Ají, Alapar, alkostat, Amar Barcelona, Bardeni-Caldeni, Compartir Barcelona, Contraban, Deliri, Barra Alta, Direkte Boqueria, Dos Pebrots, Besta, Capet, La Tartarería, Fishølogy, Fonda España, Gresca, Jardín del Alma, Majide, Manairó, La Balabusta, Estimar, Nectari, Ten's, Paco Meralgo, Tram-Tram, Petit Comitè, Tunateca Balfegó, Pont Vell, Uma, Prodigi, Pur, Suculent, Virens, Quirat, Suto, Windsor, Rías de Galicia, Xavier Pellicer, Teatro kitchen & bar.

: Ají, Alapar, alkostat, Amar Barcelona, Bardeni-Caldeni, Compartir Barcelona, Contraban, Deliri, Barra Alta, Direkte Boqueria, Dos Pebrots, Besta, Capet, La Tartarería, Fishølogy, Fonda España, Gresca, Jardín del Alma, Majide, Manairó, La Balabusta, Estimar, Nectari, Ten's, Paco Meralgo, Tram-Tram, Petit Comitè, Tunateca Balfegó, Pont Vell, Uma, Prodigi, Pur, Suculent, Virens, Quirat, Suto, Windsor, Rías de Galicia, Xavier Pellicer, Teatro kitchen & bar. Badalona : Al Marge.

: Al Marge. Castellbisbal : Ca l'Esteve

: Ca l'Esteve Manresa : Cau de l'Ateneu.

: Cau de l'Ateneu. Terrassa : Colmado 1917, La Bodeguilla.

: Colmado 1917, La Bodeguilla. Vic : Barmutet, Boccatti

: Barmutet, Boccatti Cabrils : Ca l'Estrany.

: Ca l'Estrany. Vilanova i la Geltrú : Contrastes.

: Contrastes. Sant Pol de Mar : Cuina Sant Pau.

: Cuina Sant Pau. Sant Pau d'Ordal : Cal Pere del Maset, Cal Xim.

: Cal Pere del Maset, Cal Xim. Granollers : El Trabuc, Mint.

: El Trabuc, Mint. Mataró : Sangiovese.

: Sangiovese. Calders : Urbisol.

: Urbisol. Castelldefels : Berri.

: Berri. Cerdanyola del Vallès : Tast & Gust.

: Tast & Gust. Bellaterra : Ébano.

: Ébano. Calella : El Drac, El Hogar Gallego.

: El Drac, El Hogar Gallego. Moià : Les Voltes de Sant Sebastià.

: Les Voltes de Sant Sebastià. Sant Joan Despí : Follia.

: Follia. Sitges : Maricel.

: Maricel. Viladecavalls : Ristol La Fonda.

: Ristol La Fonda. Puig-reig : El Celler de Ca la Quica.

: El Celler de Ca la Quica. Sant Martí Sarroca : Casa Nova.

: Casa Nova. Bagà : Ca L'Amagat.

: Ca L'Amagat. Molins de Rei : L'Àpat.

: L'Àpat. Orís : L'Auró.

: L'Auró. Sant Julià de Vilatorta : Mas Albereda.

: Mas Albereda. Sant Just Desvern : La Bonaigua.

: La Bonaigua. Cercs : Estany Clar.

: Estany Clar. Berga : Terra.

: Terra. Tona : Torre Simón.

: Torre Simón. Canet de Mar : La Font.

: La Font. Rupit : Estrella.

: Estrella. Vallromanes: Sant Miquel.

Demarcació de Lleida

Lleida : Carballeira, Ferreruela, L'Espurna, Kaoma, Saroa.

: Carballeira, Ferreruela, L'Espurna, Kaoma, Saroa. Les Borges Blanques : Hostal Benet.

: Hostal Benet. Balaguer : Cal Xirricló.

: Cal Xirricló. Vielha : Eth Bistro, Era Coquèla, El Niu, Er Estrangèr.

: Eth Bistro, Era Coquèla, El Niu, Er Estrangèr. Bossòst : El Portalet, Er Occitan.

: El Portalet, Er Occitan. Garòs: Es Arraïtzes.

Demarcació de Tarragona

Tarragona : Barquet Tarragona, El Terrat.

: Barquet Tarragona, El Terrat. Reus : Ferran Cerro.

: Ferran Cerro. Cambrils : Bresca, Miramar.

: Bresca, Miramar. Salou : La Morera de Pablo & Ester.

: La Morera de Pablo & Ester. Solivella : Cal Travé.

: Cal Travé. Riudoms : El Celler de L'Arbocet.

: El Celler de L'Arbocet. Altafulla : Bruixes de Burriac.

: Bruixes de Burriac. La Canonja : La Boella.

: La Boella. L'Ametlla de Mar: La Llotja.

140 restaurants catalans apareixen recomanats a laper aquest a més dels que tenen estrella . Així s'ha conegut aquest dijous a la nit, en un acte celebrat a Barcelona i que ha reconegut tots els establiments recomanats a la prestigiosa guia. N'hi ha 77 a la demarcació de, 38 a la de, 14 a la dei 11 a la deA la, la guia recull el nou concepte que va estrenar elde la Vall de Bianya, l' Hostal de Ca l'Enric . A part de l'estrella que manté l'establiment garrotxí, ara la Guia Michelin també ha reconegut el nou projecte de la família Juncà amb una recomanació.La Guia Michelin té diferents maneres de reconèixer els restaurants. La més coneguda són les estrelles que entrega a final d'any, però també hi ha "les recomanacions". Aquestes es publiquen també anualment i recullen diferents establiments que no estan guardonats amb estrella.Repassem a continuació tots els restaurants premiats, classificats per la ciutat on es troben.