​Els infants traslladen 30 propostes a l'Ajuntament d'Olot per millorar instal·lacions esportives

Imatge del ple celebrat aquest dijous. Foto: Ajuntament d'Olot

Aquest dijous al matí s'ha celebrat una nova edició del Ple del Consell dels Infants d'Olot . Una trentena d'alumnes de cinquè de primària de diverses escoles de la ciutat han traslladat al ple de l'Ajuntamenti treballades durant el curs per millorar la ciutat. Aquest 2023, les propostes estaven emmarcades en l'i s'han centrat en les instal·lacions esportives de la capital garrotxina.Durant aproximadament una hora, els alumnes han explicat una per una les propostes i posteriorment l'equip de govern i els partits de l'oposició els hi han tornat resposta. Entre les idees que han treballat els alumnes hi ha la construcció d'una bolera, un camp de criquet, la construcció d'un carril bici que vagi de Sant Roc a Bonavista, un servei de lloguer de bicicletes, una pista de tennis municipal o un centre d'esports per a persones amb diversitat funcional.En el seu torn de paraula, el regidor d'Esports,, ha descartat algunes propostes per ser inviables i altres per no ser prioritàries, tot i que ha felicitat els alumnes per la feina feta. Sellabona també ha demanat als alumnes que en algunes de les propostes intentessin canviar la mirada: "Us convido a fer una altra mirada: no pensem tant en un equipament exclusiu per a persones amb diversitat funcional, sinó que totes les instal·lacions esportives siguin per a tothom, que ningú en quedi fora".Sellabona s'ha compromès i ha donat llum verda a algunes de les demandes com la instal·lació, per exemple, d'un "" (circuit per a bicicletes) a les Tries, la construcció delentre Sant Roc i Bonavista, millorar lao construir un. El regidor d'Esports també ha explicat als infants que la piscina coberta municipal està previst que estigui acabada el 2025El Ple dels Infants és una iniciativa que s'impulsa des de l'Àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament. Des de fa anys, els alumnes de 5è de primària de les escoles olotines treballen un àmbit concret per materialitzar propostes de millora i fer-les arribar al consistori. La iniciativa busca, sobretot, acostar als infants la gestió pública i implicar-los i motivar-los en conèixer i pensar en i per a la ciutat.Recupera el Ple del Consell dels Infants d'Olot 2023: