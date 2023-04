Detecten «defectes estructurals» al pont de Santa Magdalena d'Olot

L'Ajuntament d'Olot ha encarregat, recentment, la redacció d'un estudi de diagnosi i conservació del. Ho ha fet després de detectar que hi ha "defectes estructurals" a la infraestructura. "L'any passat vam fer una primera memòria que ens va confirmar que el pont no té risc de caure, però sí que té uns defectes estructurals que caldria corregir", explica l'alcalde,Per aquest motiu, la Junta de Govern Local ha aprovat encarregar un estudi que indiqui quines són les millores que cal fer al pont per millorar-ne l'estat estructural. Berga remarca que, però admet que el fet que hi hagi el local de la brigada a prop fa que s'hagin de tenir totes les garanties: "Hem de tenir la seguretat que si hi passa un camió carregat no suposa cap risc per a ningú".Fa dos anys l'Ajuntament també va haver de fer obres al pont del Palau per millorar l'estructura. Durant dos mesos el pas de vehicles entre la plaça Palau i l'avinguda Onze de Setembre va estar tallat per restituir una part malmesa d'un dels estreps de la infraestructura. Ara és el torn del pont de Santa Magdalena, on també s'està estudiant aprofitar les obres que s'hi puguin fer per recuperar elements més estètics com les baranes de pedra que hi havia a principis del segle passat.El pont de Santa Magdalena ést. Connecta el carrer de Sant Cristòfor amb l'avinguda Onze de Setembre. Es va construir en època medieval i era l'única connexió entre Olot i Girona. Es troba a la zona on hi va haver el primer nucli antic de la ciutat i, per tant, on es considera que va néixer la localitat. El seu nom ve de la proximitat del pont amb la capella de Santa Magdalena.