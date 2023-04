​Protecció Civil prova a la Garrotxa el sistema d'alertes d'emergència

ha portat a terme aquest dijous la prova pilot d'enviament de missatges d'alerta a mòbils. Faltaven quatre minuts per aquan els mòbils han començat a emetre un so d'alarma.L'alerta s'ha enviat a tots els telèfons de les comarques gironines i anava acompanyada d'que ha aparegut a les pantalles dels dispositius: "Prova d'alerta. Estem provant el sistema d'alertes: en una emergència real, rebries instruccions per protegir-te. No truquis al 112, si us plau". El missatge s'ha enviat en català, castellà i anglès.Tot plegat es tracta d'una prova pilot que Protecció Civil ha dut a terme aquest dijous per testejar el nou sistema d'enviament d'alertes per emergències. Després de provar-ho a Lleida i Tarragona, aquest dijous ha estat el torn de les comarques de Girona i la Catalunya Central. El pròxim 31 de maig també es farà a l'àrea de Barcelona.