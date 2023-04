​La Sareb té un centenar de pisos buits a Olot

A Olot hi hade pisos buits i desocupats que són propietat de la Sareb . Es tracta d'una quantitat que des de l'Ajuntament. El consistori s'ha reunit diverses vegades amb directors del banc dolent per intentar adquirir algun d'aquests immobles i posar-lo a lloguer social: "Moltes vegades el regidor d'habitatge i jo mateix hem tingut reunions amb la Sareb i no hem pogut desencallar mai, ni una sola vegada, ni un d'aquests pisos a favor de la gent", diu l'alcaldeFa pocs dies, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que es posarien 50.000 pisos de la Sareb a lloguer assequible . La mesura es va aprovar en el Consell de Ministres, però no s'ha detallat més. Es calcula quepodrien ser a Catalunya, però a l'Ajuntament d'Olot no s'ha rebut cap notícia: ". Més enllà del titular que hem escoltat a les notícies que parla de milers de pisos, no es concreta a quines ciutats estan aquests pisos o en quines condicions estan", diu Berga.L'alcalde d'Olot ha aprofitat per criticar l'actitud de la Sareb: "Hem repetit moltes vegades des de l'Ajuntament que aquests pisos es van rescatar amb diners públics idesprés de tants anys que, havent-hi pisos de la Sareb que estarien en condicions de ser habitats, el govern central no els hagi lliurat a Ajuntaments perquè els puguem disposar, adjudicar i destinar-los a aquelles famílies que més els necessiten".Segons Berga, alguns dels 100 pisos que la Sareb té a Olot podrien ser habitables dei amb molt poques accions. Per això, creu que la situació és "incomprensible" i critica que durant molts anys "no s'hagi mogut ni un dit" per desbloquejar-la. Mentrestant, alguns dels pisos buits que la Sareb no posa en joc són objecte d'ocupacions.