​Setmana de donació de sang a Olot: llocs i horaris

Dilluns 1: Donació al bus del Banc de Sang que estarà aparcat al Casal Marià de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.



Dimarts 2: Casal de Bonavista de 17 a 21 h



Dimecres 3: Escola Cor de Maria de 15 a 20.30 h i Casal de les Fonts de 17 a 21 h



Dijous 4: Casal Pla de Dalt de 17 a 21 h i Escola Sant Roc de 16 a 20 h



Divendres 5: Casal de Pekín de 17 a 21 h i Escola Malagrida de 17 a 21 h



Dissabte 6: Escola Malagrida de 10 a 14 h i de 16 a 20:30 h



Diumenge 7: Donació al bus del Banc de Sang que estarà aparcat a l'Estadi Municipal durant el partit de la Unió Esportiva Olot de 10 a 14 h

Qui pot donar sang?

Olot acull una nova campanya intensiva de donació de sang del Banc de Sang i Teixits . Durant tota una setmana, es recolliran donacions a la capital de la Garrotxa en diferents espais de la ciutat i moments del dia. La donació serà. Hi haurà nou punts diferents de donació.La setmana de donació d'Olot s'organitza gràcies al Banc de Sang, amb la col·laboració del Departament de Salut, l'Ajuntament d'Olot, l'Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona del Tura d'Olot i l'Associació de Donants de Sang de Girona.De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i, en cas de ser dona, que no estigui embarassada. Les persones que hagin anat a l'estranger de vacances poden consultar prèviament el web www.donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang.Segons el Banc de Sang i Teixits, a Catalunya calenper fer front a les necessitats dels pacients. Les festes, els ponts i les condicions climàtiques són motius queprovoquen que menys persones donin sang. Per aquests motius, actualment, el Banc fa una crida a tothom que es trobi bé de salut que doni sang.