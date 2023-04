​L'Incasòl engega la comercialització del polígon de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols

L' Incasòl , ha engegat el procés de comercialització de les dues parcel·les del futur polígon del Pla de Llongafollia a Sant Feliu de Pallerols. El sector té com a objectiu resoldre la manca de sòl per a activitats industrials existent a la zona evitant així la deslocalització de les empreses i diversificant el teixit industrial del municipi. Una de les parcel·les té una superfície dei 9.501,31 de sostre i l'altra,i 27.612,31 de sostre.La comercialització del futur polígon industrial arriba segons el promès. En una visita al municipi garrotxí el passat mes de març, responsables de l'Incasòl van anunciar que aquest abril començarien a vendre les parcel·les . L'anunci s'ha complert i d'aquesta manera se segueix amb el calendari anunciat, el qual preveu iniciar les obres d'urbanització durant el segon trimestre d'aquest 2023. La posada en funcionament del polígon costaràque aniran a càrrec de l'Institut Català del Sòl.Les empreses interessades a adquirir-ne alguna hauran de presentar la seva sol·licitud per via telemàtica al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya i tenen temps fins al. Amb el justificant general, els interessats hauran de presentar al registre de l'Incasòl un sobre tancat tal com marca la normativa.El sector tindrà com a, però també s'hi admetran altres usos com logística, magatzem, serveis tècnics i mediambientals, tallers de reparació de vehicles, estacions de servei, serveis viaris, restauració, recreatiu, educatiu, sanitari-assistencial, esportiu per a activitats de gimnàs, pàdel, etc., cultural i serveis urbans.El Pla de Llongafollia té una superfície de. Són uns terrenys propietat de l'Incasòl situats, prop del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols i a tocar de la carretera C-63 que va a Olot. Un total de 3,6 hectàrees es destinaran a sòl per a activitat econòmica i es concentraran en els terrenys anomenats Pla de Llongafollia, mentre que els terrenys de cessió per a equipaments públics i zones verdes es materialitzaran en la part situada a la Plana.