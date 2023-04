Només 10 dels 44 candidats electorals de la Garrotxa són dones

Només el 20% de les candidatures de la Garrotxa estan liderades per dones. Foto: Adrià Costa

Cap candidata a Olot



Tres alcaldesses assegurades el pròxim mandat

La Garrotxa ja coneix els candidats i llistes que es presentaran a les eleccions del pròxim 28 de maig . En total, hi haliderades per 44 candidats diferents entre els 21 pobles de la comarca.Una vegada més eles manté si mirem els cap de llista de cada candidatura. Dels 44 que es presenten a la Garrotxa,. Són l'de Junts id'ERC a Beuda,de Junts a Castellfollit de la Roca,de Vivim Mieres,d'ERC ide Som Riudaura,de la CUP a Sales,de Junts id'ERC a Sant Joan les Fonts, id'ERC a Santa Pau.Només deu dones, doncs, opten a ser escollides com a alcaldesses a les pròximes eleccions. Són elque es presenten, una xifra que augmenta si mirem el total de persones que s'han presentat a les llistes garrotxines: dels 627 noms que apareixen a les 44 candidatures de la Garrotxa,(un 47%). La paritat està, pràcticament, garantida quan parlem de llistes, però no quan parlem de candidats.Es dona el cas que acom a candidata a l'alcaldia. Un d'ells és Olot, no hi haurà cap dona entre els vuit cap de llista vuit cap de llista que es presenten. Totes les candidatures estan liderades per homes. Fa quatre anys la presència de la dona entre els candidats olotins també va ser mínima, ja que només ERC va presentar una candidata a la ciutat d'Olot (Anna Barnadas) d'entre les vuit llistes que hi havia.Actualment, a la Garrotxa només hi ha dues alcaldesses. El 2019, Maria Vidal va ser escollida com la primera dona a governar l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, i Mònica Boix va revalidar l'alcaldia a Montagut. De cares al 28-M, Vidal serà l'única de les dues que es presenti. Mònica Boix abandona la política després de tres mandats com a alcaldessa.Per al pròxim mandat, està garantit que hi haurà més alcaldesses: a Sant Joan les Fonts les dues candidates són dones, igual que a Riudaura; i a Mieres només hi ha una llista liderada per una dona. Això fa que ja sapiguem que aquest 2023, com a mínim,. Depenen dels resultats electorals, aquest nombre es podria ampliar fins a un màxim de set, una xifra que seguirà per sota de la meitat dels municipis que hi ha a la Garrotxa.