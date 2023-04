​La Garrotxa comptarà amb més de 40 candidatures el 28-M

Sis llistes independents



Olot amb vuit llistes i vuit municipis amb només una

Aquest dimecres s'han donat a conèixerque participaran en les eleccions electorals del pròxim 28 de maig., quatre menys que el 2019.El partit que ha presentat més llistes ha estat. La formació compta amb candidatures pròpies o acords municipals a Besalú, Beuda, Castellfollit, Vall d'en Bas, Vall de Bianya, les Planes, les Preses, Maià, Olot, Riudaura, Sant Aniol, Sant Feliu, Sant Ferriol, Sant Jaume, Sant Joan i Santa Pau. Amb relació a les últimes eleccions, Junts perd només una llista: la de Tortellà.Pel que fa a, ha presentat llista a dotze dels vint-i-un municipis de la Garrotxa. Són una llista menys que el 2019, ja que perden l'acord municipal que tenien amb Independents per Sant Ferriol que enguany no es presenten. El pròxim 28 de maig els republicans seran presents a Besalú, Beuda, Castellfollit, Vall d'en Bas, les Preses, Olot, Riudaura, Sant Aniol, Sant Feliu, Sant Joan, Santa Pau i Tortellà.Elaquest 2023 ha impulsat cinc candidatures a la Garrotxa. Són les mateixes que el 2019, ja que han perdut presència a Mieres i Sant Ferriol, però han presentat nova candidatura a Besalú i les Planes.Pel que fa a la, manté el nombre de candidatures que fa quatre anys (dues), però perd la llista que tenia a Beuda i en presenta una de nova a Sales. A part d'això, manté la candidatura a Olot. A la capital de la Garrotxa també hi haurà les úniques candidatures que presenten En Comú Podem, Vox i el Bloc Nacionalista Català.A part dels partits, també hi haurà llistes independents. A la Garrotxa, en total, seran sis candidatures les que es presentaran a les eleccions al marge dels partits tradicionals. Són a Argelaguer amb; a les Planes (), on per primera vegada en anys hi haurà una candidatura sense sigles partidistes; a Mieres amb; a Montagut amb; a Olot, on després de dècades sense llista independent es presenta; i a Sales amb un grup de veïns que formaran la candidatura dePer municipis, el que tindrà més candidatures serà la capital, Olot. En total seran, el mateix nombre que fa quatre anys: Junts, ERC, PSC, CUP, En Comú Podem, Activem Olot, Olot +, i Vox. Respecte al 2019, elno han presentat candidatura i, en canvi, han nascut de nou la llista independent Activem Olot i la candidatura Olot + del Bloc Nacionalista de Catalunya.Per contra, hi ha vuit municipis garrotxins on només hi ha una candidatura . Són Argelaguer, la Vall de Bianya, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca i Tortellà. En tots ells ja es coneix qui serà l'alcalde abans de votar el pròxim 28 de maig.