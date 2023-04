Vuit pobles de la Garrotxa ja saben qui serà el seu alcalde en les futures eleccions municipals del 28 de maig . Són municipis on només s’hi ha presentati per tant, ja es coneix qui guanyarà els comicis i quin govern s’hi formarà.Aquests pobles són:, la. En tots ells, els ciutadans només podran votar una llista i, per tant, ja se sap qui serà l’alcalde.En el cas d’Argelaguer,d’Independents per Argelaguer serà el futur alcalde del poble agafant el relleu d’Artur Ginesta, qui ja va anunciar que deixava el càrrec després de dos mandats. A la Vall de Bianya,serà l’únic candidat i, per tant, revalidarà l’alcaldia amb Junts per tercera vegada. A Maià de Montcal,de Junts ocuparà l’alcaldia agafant el relleu de Joan Gainza que deixa l’alcaldia després de tres mandats. A Mieres,serà la primera alcaldessa del municipi, ja que la candidata de Vivim Mieres és l’única alcaldable que s’ha presentat aquest 2023. Martínez agafa el relleu d’Enrich Domènech, qui ha estat vuit anys a l’Ajuntament.A Montagut i Oix, tres quarts del mateix:de Som Montagut i Oix serà l’alcalde per als pròxims quatre anys igual quea Sant Ferriol, on l’únic candidat que es presenta ja fa vuit anys que governa. A Sant Jaume de Llierca,també ja sap que, passi el que passi el 28-M, aquest 2023 encetarà el seu tercer mandat a l’Ajuntament amb Junts. I a Tortellà,és l’únic candidat i, per tant, l’alcaldable d’ERC repetirà al govern municipal després del primer mandat.