Adjudiquen les obres de millora de la zona esportiva de Tortellà

Tortellà posa fil a l'agulla a les obres de millora de la zona esportiva del poble. Recentment, l'Ajuntament ha adjudicat els treballs a una de les tres empreses que es van presentar a la licitació iniciada el març. Això ha de permetre que en qüestió de dies la companyia pugui començar la reforma d'una zona esportiva que dona servei a Tortellà, però també a la resta de pobles de la. Els treballs costaran unsi està previst que s'acabin pels volts de Sant Joan, elLes obres han de servir per, sobretot, millorarde les instal·lacions. Actualment, per exemple, per utilitzar les pistes de tenis cal que els ciutadans vagin a buscar la clau a l'Ajuntament i retornar-la al consistori; o per accedir a la piscina, s'ha d'ensenyar l'abonament de temporada a la persona que també és responsable del bar i moltes vegades la gent acaba entrant sense control. Amb el projecte de millora, es preveu fer arribar fibra òptica a la zona i instaurar un control d'accés digital a través d'una aplicació mòbil.A part de les millores tecnològiques, també es canviaràque ressegueix el camí fins a la zona esportiva. Fa sis anys es van instal·lar sis punts de llum amb plaques solars al llarg de l'accés des del nucli del fins a les instal·lacions, però el fet que estiguin enmig d'arbres ha fet que les plaques no rebessin prou llum i les bateries no es carreguessin prou. Ara, es connectaran els punts de llum al sistema convencional i també esLa zona esportiva de Tortellà es va construir fa més de trenta anys. Està situada al sud del municipi a uns 400 metres del nucli i compta amb un camp de futbol, una piscina municipal, dues pistes de tenis i un bar.