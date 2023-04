​La Ruta de les Tapes d'Olot 2023 comptarà amb disset establiments

Una de les tapes que es podrà degustar aquest 2023 Foto: Pau Masó

La nova edició de laja escalfa motors. Aquest dimarts s'ha presentat l'que organitza l' Associació Hostalatge de la Garrotxa . Enguany hi participaranque proposaran tapes d'autor que aniran acompanyades d'un quinto de cervesa.Es podran degustar tapes de galta de porc amb aire de poma, un volcà mexicà,un tàrtar de fuet de Can Gori amb brioix, un triangle de pasta d'arròs amb verdures confitades, brioix farcit de pulled beef o un tàrtar de "pescaíto frito" amb maionesa cítrica. Els establiments que participen a la iniciativa estan repartits per al centre i els barris de la ciutat. Són: l'Altre Manolo, l'Ansat, l'Arcada, la Brasera, el Celler, la Cuina de l'Orfeó, Blay, Ca la Tina, Eko, Hostal del Sol, Juicy Lucy, la Mallorquina, el Nou Firalet, Pekín, Quina Barra, la Vermuteria i Wabi Sabi.El preu de la tapa i la cervesa serà de, 0,25 cèntims més cara que l'any passat. Sobre l'augment de preu, la portaveu de l'Associació d'Hostalatge,, diu el següent: "És una qüestió que tots els establiments ho van comentar i es va decidir pujar una mica. No es volia que fos un canvi molt exagerat ni tampoc haver de suportar la inflació. Es va acordar aquest preu. Cobrar una mica més també permet als establiments treballar amb més bon producte".Per segon any consecutiu, la Ruta se celebrarà el maig en lloc del juny. L'organització va valorar positivament el canvi introduït l'any passat, i l'ha mantingut. I és que la iniciativa s'ha convertit en una cita emmarcada a la ciutat i ho demostren less que es van servir el 2022. "És un esdeveniment marcat per als ciutadans. Crec que ja ha quedat totalment arrelat a la Garrotxa i el que fa és complir l'objectiu de mobilitzar la ciutadania, però, sobretot, el que es pretén és donar visibilitat a un sector tan important com és el de la restauració", diu la regidora de Comerç d'Olot,La Ruta de les Tapes començarà el pròximi s'acabarà el diumenge 28 de maig. Durant tot aquest pròxim mes els ciutadans podran votara través del QR que torbaran als establiments i entraran en diferents sortejos. També hi haurà un jurat professional que escollirà la millor tapa. L'organització demana als ciutadans que a l'hora de fer la Ruta, planifiquin bé el seu itinerari ien què cada establiment estarà servint la tapa. La majoria dels bars i restaurants, oferiran la seva tapa fins a les 22 h, però n'hi ha alguns que allargaran fins a les 23 h.