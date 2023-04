Elsvan denunciar el passatun camioner per conduir begut a la Garrotxa. Els fets van passar a primera hora del matí, el conductor circulava per l'direcció Olot fent ziga-zaga i posant en perill la resta de vehicles que hi havia a la carretera.Fins i tot, les càmeres instal·lades alde Castellfollit de la Roca van gravar el moment en què el camioner perdia el control i fregava amb una de les parets de la infraestructura. A les imatges es pot veure com el vehicle es tomba cap a la dreta iemportant-se part de la senyalització vertical que hi havia.Després d'això, el camioner va continuar conduint, on va ser interceptat per una patrulla dels Mossos a les nou del matí. Els agents van immobilitzar el camió i li van fer la prova d'alcoholèmia al conductor que va donard'alcohol en litre de sant.El cos policial va obrir diligències penals i van deixar el conductor en mans del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot per conduir sota els efectes de l'alcohol i està implicat en un accident de trànsit.