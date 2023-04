​​​Activem Olot aposta per un hotel d'entitats al Nucli Antic i ampliar el protocol de la faràndula

ha encetat la precampanya electoral desgranant algunes propostes que el partit creu que farien falta a la ciutat en matèria de cultura i associacionisme. Segons la candidatura liderada per Jordi Rubió , Olot necessitaon les associacions puguin tenir a disposició sales o despatxos gratuïts per fer-hi reunions i trobades."L'Ajuntament disposa d'edificis al Nucli Antic.. S'hauria de dotar de despatxos i sales perquè les entitats puguin fer reunions. Ara hi ha entitats que s'han de reunir a bars, a casa d'algú o a un garatge", diu Rubió.A més, amb relació a la faràndula d'Olot, el també ballador dels Gegants d'Olot proposa queper incorporar-hi les figures centenàries de l'. "Cal que aquestes figures tinguin un protocol que reguli els balladors, el manteniment o quan surten al carrer", assegura Rubió, qui també suggereix que hi hagi una subvenció específica per al manteniment de la resta de faràndula de barris per arreglar vestits o pintar de nou qualsevol de les figures.En matèria cultural, Activem Olot també proposa digitalitzar l'obra monumental del doctori editar un llibre amb tots els balls i història de la faràndula de la comarca.