​Dolors Ros i Quim Domene tancaran la llista de la CUP a Olot

seran les dues persones que tancaran la llista electoral de la CUP per a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Ho faran en el número 20 i 21 respectivament. Ros repeteix respecte al 2019 quan també va tancar la llista cupaire que liderava Lluís Riera i per a Domene serà la primera vegada que tanca una llista de la CUP, tot i que ja ho havia fet amb ERC i Alternativa per la Garrotxa.“Vull donar suport a unes persones i a un partit que crec que és molt pròxim a tothom. No plantegen grans coses, sinó que enfoquen molt en les persones i penso que és el que s’ha de fer”, dius, jubilada i exinfermera que va ser regidora del govern de Lluís Sacrest durant l’etapa en què el PSC va governar a Olot. “Vaig estar amb el PSC a la regidoria de serveis socials i salut. Crec que es va fer molt bona feina sempre posant la mirada al poble; no a grans coses, al turisme o a indústries, sinó a prop”, afegeix.Per aaquesta serà la tercera vegada que tanca una llista electoral. Ho va fer el 1979 a les primeres eleccions democràtiques amb ERC a Olot i també havia tancat una llista d’Alternativa per la Garrotxa a la Vall de Bianya, on hi té el seu taller. “Quan m’ho van demanar crec que no sabien que era votant de la CUP i em va fer il·lusió que m’ho diguessin”, diu l’artista garrotxí. “Penso que la CUP és una manera diferents de fer política i va més enllà dels partits tradicionalistes. Si no existís s’hauria d’inventar, ja que dona un aire diferent, sobretot, a la política local”, afegeix.Dolors Ros i Quim Domene tancaran una llista que estarà liderada per Jordi Gasulla ambcom a número 2 ide tercer. En les últimes eleccions, la CUP va aconseguiri dos regidors.