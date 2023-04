Conductes imprudents al volant poden ocasionar un accident.

Un ciclomotor és un vehicle inestable, però si et poses a ballar al damunt, encara més.

Denunciem aquesta conductora per conducció temerària amb una sanció de 600 euros i la retirada de 6 punts de carnet pic.twitter.com/fzWjQnrHyD — Mossos (@mossos) April 24, 2023

Els Mossos d'Esquadra han multat una motorista que va ser enxampada aballant sobre la moto. Els fets van passar fa pocs dies a la baixada que va del polígon de Begudà a Olot, just abans d'arribar al barri de les Tries. Un conductor que anava al seu darrere va gravar-la i ho va comunicar a la policia.Finalment, els Mossos han decidit denunciar-la i sancionar-la ambde multa i la retirada de. L'acusen de conducció temerària. En el vídeo es pot veure com la motorista fa ziga-zaga amb la moto, condueix sense mans, treu els peus o els posa sobre el manillar.