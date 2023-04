Olot prohibeix els altaveus de música a les barraques de Festes del Tura

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat recentment les bases que regularan l'adjudicació de les barraques de les Festes del Tura 2023. El document regula el procés de selecció de les entitats que ocuparan lesque s'instal·laran el pròxim setembre al Firal.Per aquest 2023 només hi ha: la primera és que s'ha. Segons el regidor de Festes,, les barraques no n'utilitzaven, però alguna vegada s'havia donat el cas: "És una cosa que, de fet, no passava. Alguna vegada hi havia hagut algun ensurt i era una petició que els barraquistes veuen bé, se n'havia parlat i, finalment, s'incorpora". Amb la incorporació d'aquesta prohibició a les bases reguladores, l'Ajuntament deixa clar que no es poden utilitzar aquests aparells de música.L'altra novetat que presenten les bases és l'. Per primera vegada, es donarà més punts a aquelles barraques que n'ofereixin: "Per primera vegada puntuem que els barraquistes ofereixin productes per a celíacs complint tots els requisits. Això puntuarà. Si es presenta una proposta que ofereixi això, podrà escalar posicions a l'hora de l'adjudicació", diu Arbós.Pel que fa a la resta de regulacions de les barraques, tot continua igual. Les Festes del Tura 2023 se celebraran