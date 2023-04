​Quim Andrés presenta la llista electoral per a Sant Feliu de Pallerols

, que encapçala la llista de Junts per Sant Feliu de Pallerols en les eleccions municipals del 28 de maig, ha presentat aquest cap de setmana lesque conformen la llista electoral. Entre ells hi haurà l'anterior candidat juntista i actual regidor de Junts a l'Ajuntament,. A Andrés també l'acompanyaranDurant l'acte, el candidat de Junts ha explicat que la llista està formada per un equip de persones plural i divers, de totes les edats "amb una clara i marcada voluntat de servei i amb el propòsit de treballar pel benestar i la qualitat de vida de les persones del poble, en tots els seus àmbits, per poder transformar la realitat del poble". Andrés també ha afegit que "tenen el convenciment que Sant Feliu és capaç d'aportar un valor diferencial i ser referent a la comarca i, per fer-ho, impulsarem tots els àmbits d'actuació des d'una mirada innovadora".