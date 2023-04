Bartomeu Compte presenta la llista d'ERC a Besalú

2. Ramon Brugada

14. Enric Mitjans 1. Bartomeu Compte2. Ramon Brugada3. Eulàlia Soler4. Laura Segura5. Jordi Gran6. Marga Oncins7. Eduard Auget8. Perla Hinestroza9. Jordi Mir10. Clàudia Brugada11. Daniel Ros12. Marta Bordes13. Joan Colomines14. Enric Mitjans

ha destapat la llista electoral amb la qual es presentarà a les pròximes eleccions municipals. Com va avançar estarà encapçalada per Bartomeu Compte . L'actual diputat d'ERC al Parlament serà el número u de la llista republicana al poble garrotxí, agafant el relleu d'Alfred Cairó, qui no es tornarà a presentar.En segona posició hi haurà el doctor, qui també es va presentar el 2019 de número 3. De fet, dels 11 titulars de la candidatura, només en repeteixen cinc respecte a les últimes eleccions municipals. La llista de Fem Besalú és la següent:En un comunicat, el partit considera que a la llista hi ha "persones d'origen divers, amb empenta i ganes de millorar el poble". També asseguren que la candidatura neix "amb ganes d'aprofitar les coses bones que ja s'han fet i treballar per les coses noves que cal fer".Entre els projectes que pretén impulsar la candidatura republicana a Besalú hi ha la construcció del, crear espais de trobada que enforteixin l'acció comunitària, impulsar una nova estratègia turística "amb un enfocament diferent" i millorar la mobilitat al poble.Actualment, ERC té tres dels onze regidors de l'Ajuntament de Besalú. La candidatura de Bartomeu Compte buscarà millorar els resultats de fa quatre anys, quan van treure(31%), lluny dels 860 que va aconseguir Junts i Lluís Guinó, actual alcalde des de fa 28 anys.