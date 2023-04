​«Jo, Max» d'Antoni Fontàs, el llibre garrotxí més venut aquest Sant Jordi

Jo, Max ha estat el llibre garrotxí més venut aquest Sant Jordi 2023. Segons les dades de les llibreries Drac Isop d'Olot, el relat d'ha estat el més demanat d'entre les publicacions locals que es presentaven aquesta diada. L'obra és un biopic de la història d'un gos,, adoptat que va arribar a Olot i va ser entrenat per rescatar persones. El seu autor i amo és nascut a Amer, però viu a la comarca i aquesta ha estat la seva primera aventura en el món literari.A més de Jo, Max, entre els llibres més venuts d'aquest Sant Jordi també hi ha El fabricant de Records de Martí Gironell, Els pergamins de l'Alguer de Salvador Vergés, Diari d'un soldat de la Guerra Civil de Pilar Riera, El Vestit de la Simforosa de Tavi Algueró i Santi Reixach, i Pandèmies sense por de viure de Pere Font. Aquest Sant Jordi, més d'una trentena d'autors garrotxins o vinculats amb la Garrotxa presentaven novetats literàries El rànquing dels llibres garrotxins més venuts es fa a través de les dades que la Llibreria Drac i la Llibreria Isop faciliten a. La classificació només recull les vendes que es fan a les llibreries i no té en compte les obres que venen directament les editorials.