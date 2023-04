​La segona edició de la Fira del Llibre de les Preses serà a l'estiu

La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses ja es prepara per a la segona edició que tindrà lloc aquest 2023. El certamen se celebrarà enguany a l'estiu: el. L'organització ha decidit traslladar la cita del setembre a l'estiu per no coincidir amb la fira Liberisliber de Besalú que enguany tornarà a celebrar-se Des de les Preses aplaudeixen l'èxit que va tenir la primera edició el passat 29 de setembre. Tot i que la pluja va fer acte de presència, la directora de la fira,, assegura que les bones valoracions han fet que enguany hagin decidit impulsar una segona edició: "Valorem molt positivament la primera edició, tant a nivell d'expositors, com per l'èxit de participació ciutadana, no només en afluència de públic, sinó que era un públic interessat".Laes caracteritza per fer valdre la sostenibilitat dins el món editorial i de la lectura. El certamen només permet la participació d'editorials que imprimeixin els seus llibres en el mateix territori de distribució. "Volem comunicar i difondre una cosa que és afegir aquest punt de sentit comú en la producció editorial i posar la sostenibilitat com a criteri d'edició i de consum", explica Figueras. L'any passat 25 expositors van formar part de la fira i enguany amb poques setmanes d'haver obert les inscripcions ja n'hi ha 19.Enguanyha estat l'autora del cartell de la segona edició de la fira que tindrà lloc el durant dos dies: divendres 14 i el dissabte 15 de juliol. En la primera jornada, el divendres, anirà destinada als professionals (editorials, biblioteques, impremtes, etc.) i en la segona, el dissabte, serà oberta al públic en general. Des de l'organització, la coordinadora del certamen,, trenca una llança a favor de la cultura descentralitzada: "Busquem descentralitzar la cultura de les grans ciutats i aportar-la als municipis més petits, ja que també volem aquest espai i formar-hi part".Segons dades estadístiques del Departament de Cultural de la Generalitat, l'any 2019 es van editar a Catalunya 128 milions de llibres, un fet que va suposar l'emissió de 6. El sector admet que és una quantitat petita comparada en altres àmbits, però per això asseguren des de la fira que no volen deixar d'incidir-hi.