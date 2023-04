Un ferit en un incendi a un habitatge a Olot

Dos incendis en una setmana

Una persona ha resultaten un incendi a un habitatge aquest dissabte al matí a Olot. Els fets han tingut lloc al barri de Sant Miquel, al número 50 del una zona on hi ha blocs de pisos ocupats . La persona ferida ha estat traslladada a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa per inhalació de fum.Segons els Bombers, l'avís s'ha rebut a lesi el foc s'ha originat a una zona nexe a la cuina de l'habitatge, on hi hauria. Les flames han afectat aquesta zona i part de la paret de l'edifici adjunt. Els bombers, però, han descartat danys estructurals a l'immoble.La persona ferida es trobava dins el pis en el moment del foc i s'ha pogut, des d'on ha estat rescatada pels bombers. En total hi ha treballat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya.Aquest és elen pocs dies. Dijous, cinc persones van resultar ferides en un foc a un habitatge del carrer Pardal . En aquest cas, les flames es van ocasionar per una barbacoa i una persona va haver de ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron.