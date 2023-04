​ERC Olot presenta una llista continuista amb cinc cares noves

1. Josep Quintana

2. Laila El Gamouchi

3. Isaac Crivillés

4. Susanna Pagès

5. Pol Port

6. Mèius Ferrés

7. Anscari Segovia

8. Susanna De Castro

9. Adrià Aulines

10. Anna Barnadas

11. Robert Masih

12. Imma Vilalta

13. Josep Granados

14. Júlia Campos

15. Aprinderjot Singh

16. Montserrat Colàs

17. Jordi Bartrina

18. M. Yulieth Arboleda

19. Manel Mitjà

20. Clara Casanovas

21. Pere Gómez

22. Lluís Juncà

23. Fina Catà

ha presentat aquest dissabte al matí la llista amb la qual es presentarà a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Liderada per, la llista compta amb molts dels noms que ja hi havia a la candidatura del 2019, però amb algunes novetats.serà la número dos de la llista de Quintana. La integradora social i actual regidora escala en la seva posició dins la candidatura respecte a les últimes eleccions. El número tres serà una de les principals novetats,, enginyer de projectes i energia.En total, la llista d'ERC compta ambrespecte al 2019. A més de Crivillés, també hi ha el senador d'ERC a Madrid,, la jubilada, el tècnic de laboratorii l'operària tècnica. Entre les absències hi destaca la de l'actual regidora Iolanda Suescun.La llista la tanquen de manera simbòlica personalitats emblemàtiques del partit a Olot: els exregidors, Manel Mitjà, Clara Casanovas, Pere Gómez i Lluís Juncà (actual director general d'Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya). Aquesta és la llista completa d'ERC a Olot:En la roda de premsa de presentació de la llista republicana, Quintana ha definit el seu equip com "igualitari" i "divers". "A la llista tothom és molt diferent: hi ha gent de l'àmbit sanitari, de l'enginyeria, hi ha estudiants, hi ha jubilats, hi ha professors o gent de la comunicació. És veritat que a Olot tenim aquesta varietat de vida, però Olot també té molts reptes oberts i el més important creiem que era que la llistaque té la ciutat", ha afirmat el candidat d'ERC.Sobre la candidatura, Quintana ha afirmat que tenen "un repte col·lectiu": "Fer d'Olot un millor lloc per viure és un repte col·lectiu. Si volem continuar que Olot sigui un lloc amb alta qualitat de vida això ha de ser una feina col·lectiva de tota la ciutat. Nosaltres proposem encapçalar aquesta nova manera de portar la ciutat, treballant amb tothom aprofitant el talent, la passió i tradició que té la ciutat". "Creiem que tenim molts reptes pendents, però si ho fem olotinament (amb dinamisme i positivisme) creiem que és possible superar-los. Només falta que algú lideri i aprofiti tot el talent que té la ciutat", ha afegit.