​Albert Danés es presenta com a candidat de Junts a les Preses

serà el candidat de Junts a les Preses. L'actual regidor serà el successor decom a candidat del partit al poble després que l'actual alcalde hagi decidit no tornar-se a presentar després de tres mandats.Amb 44 anys i nascut al Mallol, Danés és una persona molt vinculada al teixit social de les Preses. Forma part de diverses associacions com la comissió de festes, el Bosc de Tosca, els Macus i la comissió de Reis. Després de quatre anys com a regidor d'esports i festes, ha decidit fer el pas: "En Pere va confiar en mi per ser el seu relleu, m'ho va comentar i em va fer molta il·lusió poder fer aquest pas. A nivell personal,i m'agrada molt treballar per la gent i estar al seu costat".Danés es presenta amb un equip "renovat i de perfil més jove". L'acompanyaran persones que ja formen part de l'actual equip de govern com Lluís Guillaumes o Estel Muntada. També hi haurà Laia Figueras, Ferran Pagès, Adrià Plana, Roser Soms, Laura Ramírez i Sandra Coromina.Pel que fa al, Danés destaca que el principal objectiu de Junts si guanya a les eleccions és mantenir el nivell de vida que hi ha a les Preses: "El gran estàndard que portem és que tenim un poble que estem molt bé. Hem de mantenir el que tenim pel que fa a equipaments, carrers, accessibilitat i amb el tema de les persones. El nostre pal de paller és cuidar el que tenim, que tenim molt aquí a les Preses".Sobre, l'alcaldable aposta perquè es faci "el màxim ben feta i respecti al màxim els veïns" i remarca que si hi ha variant a Olot, a les Preses també hi ha de ser. Entre les altres propostes de Junts, hi ha un centre de dia, habitatges per joves i la creació de comunitats energètiques.Junts va guanyar les últimes eleccions a les Preses ambi sis dels nou regidors. De moment, no s'ha presentat cap més llista al municipi, tot i que no es descarta que ERC repeteixi candidatura.