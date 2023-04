La tercera edició de Nits de Circ portarà a Besalú un espectacle d'atraccions aèries

Tres edicions de Nits de Circ

Elsi la Ciutadella de Roses acolliran aquest agost la tercera edició de Nits de Circ deli del 16 al 23, respectivament. En total, hi participarand'11 països, que oferiran 9 atraccions de circ sota els estels amb acompanyament musical en directe de la Paris Circus Orchestra. L'edició d'enguany se centra en les atraccions d'acròbates aeris amb presència de cintes aèries, cercle, trapezis volants i funàmbuls a gran alçada. Nits de Circ transcorre en un circ complet, però sense sostre. Es tracta d'un mecano gegant que inclou volt de pista, grada de butaques, escenari amb llotja per l'orquestra i cúpula. L'aforament total supera elsAprofitant la pausa anual que a mitjans de la seva gira efectuen alguns dels majors circs itinerants, Circus Arts Foundation proposa un espectacle que reagrupa sota una mateixa pista a l'aire lliure una selecció de les principals figures dels grans circs del món. Els caps de cartell de circs del prestigi com Arlette Gruss, Bouglione, Knie o Krone ocuparan la pista sota les estrelles en una nova entrega Nits de Circ.Per aquest 2023, s'ha dissenyat un, sense entreacte, d'una hora i mitja de durada que comptarà amb la presència del còmic xilè Matute, els trapezis de The Flying Henriquez, els malabars de rebot de Sergio Paolo, el llançament de ganivets de Blade 2 Blade, el cercle aeri d'Alexandra Sazonova, el pal xinès de Duo Acero, els funàmbuls a gran alçada de Marin Family, els peruans Duo Vitalys amb l'atracció de mà a mà i les cintes aèries de Giselle Souza.Les prop dedisponibles per les dotze representacions s'han posat a la venda aquest divendres i fins aquest diumenge es podran adquirir amb un descompte de cinc euros. Els preus de les butaques a l'aire lliure oscil·len entre els 14 i els 44 euros. Totes les funcions es faran a dos quarts de deu de la nit, però les portes del circ obriran a les vuit perquè el públic pugui gaudir prèviament de la zona de food trucks.Fa dos anys la fundació cultural sense ànim de lucre, la mateixa que anualment proposa el Festival Elefant d'Or i el Gran Circ de Nadal de Girona, va crear un nou concepte d'espectacle: Nits de Circ, on el "best of" de les atraccions circenses de la temporada actuen a la pista d'un circ a l'aire lliure en espais singulars.L'agost 2021,van gaudir de la primera entrega d'aquesta producció creada exclusivament per a l'ocasió. En aquell moment, les restriccions van permetre posar a la venda només el 70% de l'aforament total. A més, el públic estava obligat a portar mascareta durant tota la representació i la majoria d'artistes eren europeus. En la segona edició, l'estiu passat, ja sense restriccions, es van superar els