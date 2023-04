​Beth, Los Diablos, Xiula i Marc Parrot al Planestiueja't 2023

Elposa fil a l'agulla. El festival d'estiu de les planes d'Hostoles ja ha anunciat els principals noms que formaran part de la setena edició que se celebraràamb cinc caps de setmana de concerts. Enguany, totes les actuacions tindran lloc aUn dels grups caps de cartell del Planestiujea't 2023 serà. La cantant catalana fa enguany una gira de commemoració dels seus 20 anys de carrera i farà parada el 8 de juliol a les Planes. El festival també manté la tradicional festa familiar que reunirà el 15 de juliol grans i petits en un triple concert de. I per als més veterans també hi haurà la cita del 22 de juliol amb el grup tribut, conjunt de la dècada dels setanta. El Planestiueja't 2023 es tancarà el 29 de juliol amb, qui presentarà el seu onzè disc Els fets i l'atzar.L'organització del festival de les Planes es guarda, però, unque tindrà lloc el 30 de juny. "Enguany obrirà el festival un concert sorpresa amb una fusió que deixarà tothom amb un pam de nas, perquè no s'ha vist mai al damunt d'un escenari", asseguren en un comunicat.Aquest 2023 també està previst que durant el mes del festival també se celebri l'Harmonia , el festival familiar que va néixer l'any passat de la mà dels creadors de Clownia. Les entrades per als concerts es posaran a la venda els pròxims dies i l'organització espera igualar o superar els 8.000 espectadors que hi va haver a l'última edició.