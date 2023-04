Deu milions menys de deute en deu anys

L't ha aprovat contractar una operació de préstec per valor deper fer front a part de les inversions d'aquest 2023. L'operació de préstec ja es va autoritzar l'octubre passat i ara, el ple municipal d'aquest dijous ha aprovat executar-lo.El préstec servirà per fer front a pràcticamentprevist per aquest 2023 que és de. Els diners que arribaran del banc es destinaran a finançar actuacions de millora ade la ciutat, la rehabilitació deli la construcció de laEl préstec servirà per finançar part d'aquestes inversions, ja que, per exemple, la piscina està pressupostada en uns 5 milions d'euros El préstec que s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PSC i ERC i el vot en contra de la CUP, s'ha firmat amb Cajamar Caja Rural . S'ha fet després de convidar a quatre entitats bancàries a fer la seva oferta. L'equip de govern ha considerat que el banc espanyol tenia la millor proposta. El préstec té uni és a dotze anys. "Els dos primers anys només paguem pel que utilitzem. A vegades no hi ha temps a fer totes les inversions i no cal pagar des del primer moment tot el préstec. Les condicions són molt bones", ha explicat la regidora d'Hisenda,Torras ha assegurat relatat que s'ha optat per firmar el préstec a causa que els fons propis cada vegada són menys: "S'accedeix al préstec perquè l'estalvi d'ordinari cada vegada és menys. Cada any demanem el préstec perquè és la quantitat que anem amortitzant. Ara podem demanar una mica més perquè les regles fiscals estan suspeses".Actualment, l'Ajuntament d'Olot té un. El percentatge d'endeutament és del 53%, quan el límit que marca l'estat és del 75%. Avui, 7 euros de cada 100 que ingressa el consistori es destinen a pagar préstecs. Això demostra que la salut financera de l'ajuntament olotí és bona, tenint en compte, a més, que els últims quatre anys l'endeutament s'ha reduït en dos milions. Si mirem més enllà, el consistori ha aconseguit reduir enel deute que tenia el 2014. Fa gairebé una dècada el deute de l'Ajuntament d'Olot era de 23,8 milions, ara és d'uns 13.