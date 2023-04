​Olot aparca el debat sobre la municipalització de les zones blaves: «És un moment de context electoral»

Concessions fins al 2048

L'equip de govern d'Olot ha tombat una moció presentada per a la CUP aquest dijous durant el ple municipal sobre la municipalització de les zones blaves i els aparcaments subterranis de la ciutat. Els cupaires demanaven que es plantegéssobre què suposaria per a l'Ajuntament gestionar-ho directament i promovia executar aquesta opció si, després de l'estudi, la municipalització es veia com una opció beneficiosa per al consistori.Des de la CUP, tradicionalment partidària de municipalitzar serveis, han defensat que la gestió directa, ja que es podrien decidir les tarifes i les ubicacions dels aparcaments i els beneficis repercutirien a les arques públiques. El partit també ha assegurat que els aparcaments subterranis actuals estan "infrautilitzats" i això genera que es compliqui la mobilitat en superfície.Tot i que el PSC i ERC han donat suport a la CUP, l'equip de govern s'ha mostrat contundent en rebutjar la moció i el debat. El primer tinent d'alcalde,, ha argumentat el vot contrari valorant el: "Sincerament, a tres setmanes d'una campanya electoral ens sembla difícil fer aquest debat amb la tranquil·litat i seriositat que es mereixen unes concessions tan importants. És una moció que es vol plantejar com un debat ideològic en un moment de context electoral".Per part de la CUP, el regidor, ha replicat a Vayreda queixant-se que mai es trobava el moment per fer el debat: "A cada moció que presentem sobre les municipalitzacions, ens diuen que no podem tenir el debat. A tres setmanes de la campanya electoral vostès també fan moltes coses. Estaria bé saber el seu posicionament, precisament perquè hi haurà una campanya electoral".Actualment, l'Ajuntament d'Olot té externalitats el servei de les zones blaves, i els pàrquings subterranis del Firalet, l'estació d'autobusos i l'antic Hospital Sant Jaume. Tots ells, ara mateix, són gestionats per empreses privades. La concessió del servei de zones blaves s'acabarà el 31 de desembre de, la del pàrquing de l'estació el 12 de gener del, la del Firalet el 30 de setembre dei la del pàrquing de l'antic hospital el 31 de desembre de