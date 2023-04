Novel·la

Més d'una trentena de publicacions tindran segell garrotxí aquest Sant Jordi Foto: Pau Masó

La creació literària garrotxina segueix a nivells d'altres diades de Sant Jordi Foto: Pau Masó



Aquesttornarà a posar en valor la producció literària de la Garrotxa. Diversos autors garrotxins o que viuen a la garrotxa han publicat obres des de l'última diada. En total són una trentena de llibres que han vist la llum en l'últim any i que aquest diumenge estaran a les llibreries amb el segell de quilòmetre zero.Amb la col·laboració de la Llibreria Drac d'Olot , aus fem un recull i explicació dels llibres garrotxins que s'han publicat el darrer any perquè aquest Sant Jordi pugueu regalar lectures de proximitat:de Jenni Rodà: escrita durant el confinament, la darrera novel·la de l'autora olotina relata la història d'en Genís, un infant orfe d'onze anys que a través del tenis supera els cops que li dona la vida. La novel·la vol reflectir la culpabilització que a vegades fem els adults cap als fills a causa de situacions que no sabem gestionar.de Marta Soy: novel·la romàntica basada en un document real o imaginari escrit en llatí i que data de l'any 1029. Els protagonistes del relat són dos joves que viuen un amor apassionat.de Anna M. Vila i Josep M. Cros: un recull de 40 relats curts de l'escriptora presenca.de Conrad Vila: novel·la d'aventures de l'escriptor de Sant Jaume de Llierca que tracta històries de superació amb paral·lelismes a la muntanya del Ripollès.de Sílvia Vilacoba: novel·la de l'escriptora olotina que recupera el gènere eròtic després de dues set publicacions en altres àmbits, entre elles una trilogia. En aquesta ocasió relata la història d'amor entre una dona i dos homes i reflexiona sobre si és possible estimar a dues persones alhora.de Neus Asin: primer llibre de la periodista olotina que recull en un mateix treball i en un relat únic les cartes de ficció que ha estat publicant al setmanari La Comarca els últims anys.de Salvador Vergés: darrera novel·la de l'escriptor garrotxí, en aquest cas històrica, que s'ambienta a l'Empordà del segle XIV i parla d'una protagonista que haurà d'amagar que sap llegir i escriure per poder sobreviure.de Martí Gironell: última novel·la de l'escriptor de Besalú que relata la història de Valentí Fargnoli, un fotògraf gironí que amb la seva bicicleta retrata el país durant les primeres dècades del segle XX.de Sebastià Bennasar: novel·la negra de l'escriptor i periodista mallorquí que relata diferents successos que passen a l'illa de Mallorca relacionats amb el tràfic de drogues i l'aparició de diversos cadàvers.de Jordi Vilar i Laila El Gamouchi: primer llibre de Vilar que relata vivències i sentiments personals en relació a la cura de les persones.de Tura Soler i Jordi Grau: novel·la de no ficció que relata deu crims encara sense resoldre i la tasca periodística que hi ha al seu darrere.de Joan Mercader: 21a obra del rapsode olotí que fa un nou recull poètic.de Robert Bayer i Santi Soler: una publicació de l'editorial Gavarres que se centra en un estudi sobre els masos del poble garrotxí que relata la seva evolució històrica des de l'època medieval fins a l'actualitat.d'Amadeu Dilmé: un relat històric d'aquesta casa d'origen mil·lenari situada en un indret aïllat a nou quilòmetres de Sales de Llierca.de M. Tura Clarà: després de fer Un recorregut pel Besalú Medieval, ara Tura Clarà detalla la història de l'església romànica del poble garrotxí.· Lde Miquel Àngel Fumanal i Jordi Sagrera: els dos historiadors exposen l'expansió de la pedra de Girona a la Corona d'Aragó.de Carles Bosch de Trinxeria: és la primera reedició des de la publicació de l'obra el 1888. Ara la Diputació de Girona ha recuperat les històries de l'escriptor nascut a la Jonquera a través de la col·lecció Josep Pla. El llibre és un aplec d'estudis, viatges, llegendes i excursions de Carles Bosch de la Trinxeria amb edició d'Agnès Prats.de Joaquim Tremoleda: el llibre rememora els 1.100 anys d'abadia que va ser el monestir d'Albanyà i recorda els treballs de restauració i excavacions que s'hi ha fet.de Nèlida D. Ruiz de los Paños: la guanyadora de la Beca Ernest Lluch d'Olot del 2019 exposa els 70 anys d'història de la proposta cultural olotina i el seu pes en la societat civil.de Jesus Culebras: relat sobre la vida i la trajectòria del nedador invident del Club Natació Castellfollit de la Roca.de Mei García: quart volum del recull de fotos provinents d'un grup ciutadà de Facebook on es pengen fotografies antigues de la comarca.de Xavier Solà i Joel Colomer: dos historiadors d'Olot i Sant Feliu de Pallerols plasmen un estudi sobre una de les principals activitats econòmiques que va tenir la vila: el treball del ferro.: edició vol ser una guia per a les persones que vulguin recórrer el sender dels maquis que passen per la Vall d'en Bas.de Josep Catà: obra publicada post mortem de Josep Catà que relata l'evolució industrial de la Catalunya i Espanya postfranquistes.de Salvador Plantalech i Joan Gelis: dos amants garrotxins del col·leccionisme recullen 350 tipus de monedes fetes a la comarca entre els segles X i XX.de Tavi Algueró: recull de dibuixos de l'artista olotí.de Martí Gironell i Coaner Codina: a través de la història d'en Quim i en Pep el lector pot conèixer la història de l'imperi romà.d'Anna Salvia i Cristina Torrón: llibre d'educació sexual que vol resoldre dubtes als més petits (a partir de 4 anys) sobre l'aparell reproductor masculí.d'Anna Salvia i Cristina Torrón: llibre d'educació sexual que vol resoldre dubtes als més petits ( a partir de 4 anys) sobre l'aparell reproductor femení.d'Anna Maria Pujol i Xavier Bulbena: recull d'aquelles històries que ens explicaven a la vora del foc.de Tavi Algueró i Josep M. Reixach: l'últim conte de la col·lecció de la faràndula. Es tracta del 23è exemplar i té com a protagonista la vaca de Sant Roc.de Pilar Cañada i Nina Bach: recull de contes per tractar les emocions amb infants de manera didàctica i divertida. L'obra destaca per la seva curiosa forma i format, i les excel·lents il·lustracions de Nina Bach.d'Ernest Causadias: còmic que relata una història molt arrelada a Olot que passa a l'església de Sant Esteve, on passa un robatori.de Xevi Prat i Pep Sau: recull artístic i homenatge coral a l'escultora olotina que va morir el 2019 i a qui el 2022 se li va dedicar una exitosa exposició.de Raül Valls i Francesc Magrinyà: recull de les idees i propostes que van aparèixer en una jornada de mobilitat feta a Can Trona amb l'objectiu de trobar alternatives a la construcció de la variant d'Olot i les Preses