​La llista de Junts a Olot comptarà amb set cares noves

ha fet públic aquest dilluns els noms de les vint persones que l'acompanyaran a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Ho ha fet en un acte a la Sala Torín on el més destacat ha estat conèixer les persones que formaran part de la candidatura.En total, dels 21 noms de la llista,i hi ha catorze continuïtats. Entre les novetats més destacades hi ha la de, infermera i responsable d'innovació de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que anirà de número 7; i la de, enginyera tècnica agrícola i actual presidenta de l'Associació TEA Garrotxa, qui anirà de número 9. Totes dues són les úniques cares noves que estaran entre les deu primeres posicions. Pel que fa a la resta de noms nous, hi ha la galerista d'art, l'estudiant d'Educació,, l'exbanquer, la biòlogai l'actriuPel que fa als primers llocs, el primer tinent d'alcalde,, repetirà com va fer el 2019 com a número 2; l'actual regidora de Comerç,, escala al número 3; el regidor de Mobilitat,, en quarta posició, i la regidora d'Igualtat,, com a número cinc. No repeteixen a la llista l'actual regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, ni tampoc la regidora d'Educació, Mariona Camps. Així es configura tota la llista de Junts Olot per a les eleccions municipals del 2023:A part d'anunciar l'equip, Pep Berga també ha explicat la filosofia de la seva candidatura. El candidat de Junts no ha entrat en detalls ni projectes, sinó que ha exposat la seva manera d'entendre i gestionar la ciutat. Berga ha relatat que la seva candidatura se centrarà, bàsicament, en cinc eixos o reptes:. Segons Berga, les accions que girin entorn d'aquests eixos han de permetre que "la ciutat funcioni, sigui pròspera i permetin viure-hi".L'acte de presentació de la llista de Junts a Olot ha comptat amb una gran assistència de públic que ha omplert la Sala Torín amb unes 200 persones.