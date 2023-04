​La CUP Olot «fa d'Ajuntament» i impulsa la campanya per promoure els desplaçaments a peu

El plànol d'Olot Camina, la campanya. Foto: CUP Olot

Laha impulsat per voluntat pròpia una campanya d'informació i divulgació dels desplaçaments a peu per la capital de la Garrotxa. Es tracta d'una iniciativa que la plataforma veïnal No és un vial va proposar a l'Ajuntament el gener del 2022 a través d'una moció que es va aprovar per unanimitat. Un any després, els cupaires l'han tirat endavant en veure "la inacció" de l'equip de govern."Al cap d'un any de veure que l'Ajuntament no estava per la feina, vam parlar amb No és un vial, els hi vam comentar que estàvem disposats a pagar-ho nosaltres amb els nostres recursos i ara presentem el resultat d'aquesta feina", explica. La campanya té l'objectiu d'incentivar els desplaçaments a peu i reduir l'ús del cotxe. Per això, s'han imprèsde la ciutat amb recorreguts a peu que connecten diferents punts neuràlgics dels barris i s'hi indica la distància i el temps que hi ha caminant. A més, també s'enganxaran cartells indicant, com es fa en rutes de muntanya, els temps a peu que hi ha per anar fins a un punt.En total la CUP s'ha gastati vol convertir la campanya també en una crítica cap a l'equip de govern: "És una feina que ens ha portat un parell o tres de mesos i amb la poca gent que som i els pocs recursos que tenim es demostra que si l'Ajuntament no ho ha fet és per deixadesa i manca de voluntat política", afirma Gasulla. "Se suma a la llista de mocions aprovades per aquest Ajuntament que no s'han realitzat. Se suma a la llista de promeses incomplertes per aquest Ajuntament. Creiem que el que cal és que hi hagi un Ajuntament que prometi menys i faci més coses", afegeix.Després de fer el treball, els membres de la CUP afirmen que Olot "és una ciutat caminable" i fan una crida a la població a deixar el cotxe i desplaçar-se a peu. "Volem que la gent perdi la por que la ciutat d'Olot no es pot caminar", diu, número 12 de la llista de la CUP. "El que vam mirar és que hi hagués punts clau a cada barri que et connectin amb altres punts neuràlgics. Hi ha des dels 10 minuts que és la mitjana genèrica a un mínim de tres minuts o un màxim de 15 minuts depenent del pas. La feina, però no va ser difícil perquè la ciutat és caminable" afegeix, número 16 del partit a les pròximes eleccions municipals.