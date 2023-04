Un formatge garrotxí, entre els millors d'Espanya segons els «gurmets»

Primer premi pel formatge de vaca curat: Saüll , de La Xiquella Formatges i Turisme Rural (Sant Esteve d'en Bas, la Garrotxa).

, de La Xiquella Formatges i Turisme Rural (Sant Esteve d'en Bas, la Garrotxa). Segon premi pel formatge de vaca curat: El Pilós , Muuu Beee (Ripoll)

, Muuu Beee (Ripoll) Tercer premi pel formatge de vaca curat: El Ferrer , Formatgeria Cal Music (El Mujal, Bages).

, Formatgeria Cal Music (El Mujal, Bages). Primer premi pel formatge de cabra jove fet amb llet pasteuritzada: Garrotxa , Formatges Sant Gil d'Albió (Albió, Conca de Barberà).

, Formatges Sant Gil d'Albió (Albió, Conca de Barberà). Tercer premi pel formatge de cabra curat fet amb llet pasteuritzada: Vell Reserva , Formatges Muntanoyla (Sant Salvador de Guardiola, Bages).

, Formatges Muntanoyla (Sant Salvador de Guardiola, Bages). Primer premi pel formatge de pasta tova amb escorça rentada: Tou Del Mujal Cabra Eco, Formatgeria Cal Music (El Mujal, Bages).

Elés un dels aliments estrella de la gastronomia mediterrània.és un gran país fabricant d'aquest producte, i per això molts dels que es fan sigui a partir de vaca, cabra o ovella són reconeguts a nivell internacional. En aquesta ocasió, els premis arriben des de la capital de l'A la firadese celebra aquesta setmana el, que entre les seves activitats acull el GourmetQuesos , el campionats als millors formatges de l'Estat aquest 2023. Hi han participat fins a 820 formatges i s'ha tingut en comptes aspectes com el color, l'olor, el sabor i la textura. I sis de catalans han estat premiats pel criteri de seixanta jutges ":