​L'Ajuntament d'Olot instal·larà una nova caldera a l'institut escola Greda

L'ha decidit resoldre amb urgència el problema que aquest hivern va patir l' institut escola Greda . El sistema de calefacció resulta que era molt antic i fallava periòdicament, sobretot a principis de setmana, quan s'havia de tornar a engegar després d'estar aturada durant el cap de setmana. La situació va arribar a provocar que s'hagués de fer classe a deu graus . Així ho va exposar el mateix centre el passat febrer enmig d' un episodi de fred que va deixar neu a la comarca En l'últim ple municipal, l'equip de govern va anunciar que es canviaria la caldera de l'escola, ja que és l'origen del problema. Està previst instal·lar-ne una nova de gas, una mesura que no va agradar als grups de l'oposició, ja que van demanar que la nova instal·lació fos de biomassa. El regidor d'Innovació i Tecnologies,, va argumentar que es tractava d'un requisit d'Educació: "El Departament té un criteri que és que una caldera de biomassa sempre ha d'anar acompanyada d'una de gas". El requisit de la conselleria està enfocat al fet que hi hagi una caldera de gas per si el sistema de biomassa falla, hi ha necessitats extraordinàries o algun problema.A més, Arbós també va justificar la compra de la caldera de massa com aper al curs que ve: "És l'única que per tramitacions arribava a temps al curs que ve. Tindrem temps de parlar de si en el futur n'hi haurà una de biomassa".La instal·lació de la nova caldera de gas està previst que es faci els pròxims mesos i ja estigui disponible per a l'inici de curs el pròxim setembre. L'Ajuntament hi destinarà una partida d'unsque també inclourà millores a la cuina de l'escola.