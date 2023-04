Li cau una branca al cotxe a Olot i l'Ajuntament l'indemnitza amb 1.300 euros

Dues indemnitzacions més

L'Ajuntament d'Olot s'ha vist obligat a indemnitzar recentmentper diferents qüestions relacionades amb l'estat de la via pública. El cas més destacat es remunta fa gairebé un any, concretament el. Un conductor va deixar aparcat correctament el seu vehicle a l', a prop de l'escola. Quan va tornar a buscar el cotxe es va trobar amb una branca de certes dimensions i pes que havia caigut de l'arbre que hi havia al costat.La branca, un Subaru model Forester. Després de vuit mesos i d'arreglar el desperfecte ocasionat per la branca, el propietari va presentar el passat gener una reclamació patrimonial a l'Ajuntament perquè se li pagués la reparació que pujava a. En l'escrit, s'adjuntaven diferents fotografies i proves dels fets.La Policia Municipal va emetre un informe el passat mes de febrer confirmant l'incident. A l'informe s'hi adjunta l'acta i el document tècnic que es va fer el dia de l'incident i que corresponia amb la documentació aportada per la part demandant.Laassenyala que "els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major". Segons l'informe fet per l'Ajuntament d'Olot, "és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals" tenint en compte els documents aportats per la Policia Local i el demandant. El mateix informe municipal també considera quePer aquestes raons, en una de les últimes Juntes de Govern es va aprovar indemnitzar el conductor i pagar-li el total de la reparació del dany causat per la branca (1336,87 euros).El cas de la branca de l'avinguda del Morrot no és l'únic que ha tingut lloc a Olot l'últim any. Recentment, l'Ajuntament també ha hagut d'acabar indemnitzantper dos casos diferents. El més recent va tenir lloc el: el conductor d'una moto va patir un accident ali va haver de ser traslladat a l'Hospital d'Olot.després de recollir-la del lloc de l'accident i mentre la transportava al dipòsit. Segons el consistori, "els danys van ser provocats en carregar o descarregar la moto a la grua". En el trasllat al dipòsit municipal de vehicles, la Vespa va patir danys al carenat i al llum de davant.Menys d'un mes després de l'accident, el novembre del 2022, el propietari de la moto va presentar una reclamació pels danys ocasionats per la grua. Recentment, l'Ajuntament ha acabat acceptant la culpa indemnitzant el propietari en, el cost total de la reparació.Per últim, l'Ajuntament també ha hagut d'indemnitzar un conductor que va punxar la roda del seu cotxe a causa d'el 23 de març de 2022. La Policia Local va certificar que la calçada estava en mal estat i el consistori ha hagut d'acabar pagant, el cost de la reparació de la roda.