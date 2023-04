​Qui és en Boru-Boru, la nova figura integradora de la faràndula d'Olot

. Aquest és el nom del nou integrant de la faràndula d'Olot. Es tracta d'un drac de gairebé dos metres d'alt que ha estat creat pels alumnes del segon curs delde la ciutat. En Boru-Boru és una bèstia de foc i, per tant, la seva principal característica és que treu foc i pot participar en correfocs, a més de cercaviles.Però el nou bestiari té un rerefons integrador que moltes altres figures de la faràndula olotina no tenen. En Boru-Boru ha estat creat a través d'un projecte compartit entre la Fundació Alas y Viento i Amics de la UNESCO dins del marc de la iniciativaimpulsat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.Està inspirat en les màscaresde la col·lecció Alas y Viento i vol ser un element que. "Volíem que fos un element integrador de la nostra cultura amb les cultures d'altres persones d'altres països d'orígens. Pensem que amb aquest element podíem fer una fusió de la nostra cultura amb les altres cultures", explica la professora de l'Escola d'Art,. A través de la seva pell policromada, el drac vol simbolitzar la fusió entre cultures i la diversitat. A través d'ell es vol que les persones d'altres orígens, s'integrin a la cultura popular catalana.L'equip creatiu és 100% femení i ha estat format per Joana Torrelles, Carla Moreno, Txello Lobato, Maria Gaona, Cristina Arànega i Katerin Pastrana. El procés de creació ha consistit en, a partir d'un maniquí, crear una estructura amb fustes, enganxar planxes de porexpan i utilitzar fang per fer la part central i els detalls. Un cop fet el motlle, s'ha cobert de resina de polièster i laminat de fibra de vidre per tenir l'acabat. Per últim, s'ha recobert ambper evitar cremades. Gràcies a les seves reduïdes dimensions de 1,80 d'alçada i 1,20 d'ample, el pot portar una única persona.El passat cap de setmana el drac Boru-Boru va seren el correfoc que es va fer en el marc de la Vall d'en Bas Vila Gegantera. A partir d'ara, es preveu que es pugui anar veient puntualment per Olot seguint tota la resta de la faràndula de la ciutat. Segons els seus creadors, ja hi ha interessats en portar-lo i tenen clar que no es pot perdre la cercavila de les pròximes Festes del Tura.