​​Pablo Odell, sobre Carla Simón: «Ha plegat per les més que crítiques rebudes»

Poques hores després de la renúncia de Carla Simón a participar en la llista de Junts com a independent a les Planes d'Hostoles, el número 1 de la candidatura,, ha sortit públicament a donar el seu punt de vista de la situació. Ho ha fet en una entrevista al Món a Rac 1.Odell s'ha remès a allò que Simón descriu en el comunicat que aquest dilluns va enviar a la premsa: "El fet d'apuntar-se a la llistaper ella i el diumenge vam decidir que no es presentés", ha explicat Odell. El candidat ha insinuat que la cineasta garrotxina, fins i tot, va rebre insults quan va anunciar que aniria de número 10: "La Carla ha plegat per les bastant més que crítiques rebudes per anar a una llista de Junts".Odell ha lamentat la situació que ha hagut de viure Carla Simón i ha insistit en el fet que en una candidatura d'un poble els interessos dels partits queden en segon pla: "Em sap greu per ella la pressió que està rebent. El seu comunicat és molt clar.a uns nivells que una llista de poble no pot abraçar. Hi havia gent que deia que la Carla està buscant la cadira. No coneixen els pobles petits". Per al candidat de Junts a les Planes, la notícia va "anar-se'n de mare" i això va desencadenar la renúncia Simón.Durant l'entrevista, Odell també ha explicat que la presidenta de Junts,, ha trucat en les últimes hores a Carla Simón per lamentar la situació que s'ha viscut. També ha volgut remarcar que la recent dimissió de cinc regidors a l'Ajuntament de les Planes no té res a veure amb la notícia de Carla Simón. Les renúncies es van produir abans de Setmana Santa i van ser per discrepàncies amb la gestió de l'actual alcalde, Eduard Llorà, qui ja no es presenta.Odell i Simón es coneixen des de fa anys i tenen una llarga amistat per la proximitat de les seves residències a les Planes. Per això, tot i la situació,a les Planes, desmarcant-se del projecte i idees del partit. De fet, des del primer moment, Simón va anunciar la seva participació en la candidatura amb caràcter d'independent. A les eleccions municipals de les Planes hi haurà tres llistes electorals: la de Pablo Odell i Junts , la de Marc Puig com a independent i la de Jordi Joan Fageda del PSC