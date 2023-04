​El Pony Pisador, entre els caps de cartell del Cornamusam d'Olot 2023

Elja escalfa motors. Del, Olot acollirà ladel festival de la cornamusa. El Til·ler, entitat organitzadora, ja ha donat a conèixer els tres grups destacats que formaran part de l'edició d'enguany.Un d'ells és el, un dels grups folk del moment en el panorama musical català. El conjunt actuarà la nit de divendres 19 a la plaça de Braus en un concert de música celta, sea shanties, bluegrass, iodel i sac de gemecs. Just abans del Pony Pisador, el músic català Ricard Ros presentarà el seu projecte en solitari, una proposta lliure i arrelada a la tradició amb el so de sintetitzadors i electrònica. El dissabte 20, també a la plaça de Braus, el Cornamusam tornarà a acollir els escocesos. El conjunt internacional presentarà el seu últim treball Dusk Moon.Pròximament, el Cornamusam presentarà la resta d'activitats i concerts que ha preparat per a aquesta edició.per a les actuacions del Pony Pisador, ROS i RURA ja es poden comprar aquí a un preu que va dels 5 als 12 euros.