​70 parades i activitats populars: com serà el Sant Jordi a Olot?

Olot ja ho té tot a punt per a celebrar una nova edició del Sant Jordi aquest diumenge. Ho farà sense grans novetats i amb un epicentre:. El passeig olotí tornarà a bategar des de bon matí fins entrat el vespre. Unes setanta parades de floristeries, llibreries, entitats i partits polítics ompliran el passeig d'en Blai. Són una vintena més que el 2022 i la xifra torna als anys prepandèmics.Més enllà de les parades, Olot també acollirà. Al Firal Petit, des de les 11:30 h a 13:30 h l'farà audició de sardanes. Al migdia, a les 14 h a la plaça Campdemnàs hi haurà dinar popular de l'. A les 17 h, hi haurà actuació castellera delsa la plaça Rector Ferrer i un espectacle teatral de Lalala Troupe al passeig de la Muralla. Les activitats acabaran a les 18 h ambi la Mostra Sambori al Firal Petit.