​​Olot + integra el PDeCat i aposta per un museu de la Cançó Catalana

Un Centre de la Cançó Catalana a Olot

En plena precampanya per a les eleccions municipals,ha anunciat que integrarà a la seva llista membres del. De fet, l'acord entre les dues formacions arriba després que la candidatura de David Coromina incorporés membres del Front Nacional. Ara, els demòcrates se sumen a la candidatura olotina i el partit decedeix els drets electorals a la llista olotina. "Hem optat per integrar-nos a Olot + i cedir-los els drets electorals del PDeCAT perquè amb en David Coromina ens coneixem de fa anys i sé que és una persona de consens", assegura Bonvehí.La col·lisió amb el PDeCAT arriba després que el candidat d'Olot +,, hagi estat durant anys militant de Convergència Democràtica de Catalunya i president del PDeCAT a la Garrotxa. Des de la candidatura olotina asseguren que la fusió amb els demòcrates no serà l'última.A més d'anunciar la integració del partit de Bonvehí, David Coromina també ha avançat un dels projectes que pretén impulsar en cas de governar la ciutat: crear una Olot. "Una de les accions del nostre pla de govern és la creació d'aquest centre. Des d'Olot + hi creiem fermament, perquè sabem que serà un dinamitzador d'activitats vinculades a la música catalana", afirma Coromina.Per Olot +, el nou centre es projecta com a "un equipament de país" i comptaria amb una col·lecció privada de la. "Tenim l'oportunitat de portar a la ciutat un fons musical de la Nova Cançó que ja voldrien moltes altres poblacions i tenim idees per generar al seu voltant un seguit d'activitats que, sens dubte reforçaran la marca i la identitat de la ciutat", ha explicat el candidat olotí.