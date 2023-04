Front comú de les AFA d'Olot per reclamar millores als entorns escolars: «Protestem per inacció de l'Ajuntament»

Una pancarta reclamant entorns més saludables a les escoles d'Olot. Foto: Martí Albesa

"Només cal que l'Ajuntament reordeni les seves prioritats"

Un dels portaveus de les AFA, Bosco Plans, durant la lectura del manifest Foto: Martí Albesa

Accions reivindicatives aquest divendres

Lesde les escoles d'Olot s'han unit per una mateixa demanda:. Les associacions de pares i mares dels centres olotins reclamen que es pacifiquin els carrers i vies que envolten les escoles perquè siguin més segurs i sostenibles. Per això han signat un manifest conjunt que han presentat aquest dilluns a la tarda al carrer Sant Rafel d'Olot.Un total deformen part del manifest: les de les escoles bressol de les Fonts, la Gredera del Morrot, Sant Pere Màrtir i Sant Miquel, i les de les escoles del Morrot, Malagrida, Petit Plançó, Escola Pia, Pla de Dlat, Sant Roc, Volcà Bisaroques, Joan XXIII, el Bosc de la Coma, Escola Greda, institut la Garrotxa i el Montsacopa.El manifest està configurat deque demanen que l'Ajuntament adopti "urgentment" i insten també que els grups polítics de la ciutat els incorporin en els programes electorals de les pròximes eleccions municipals. Entre els deu punts, hi ha, desviar el trànsit o limitar l'aparcament al voltant de les escoles, crear carrils bici segregats que connectin amb les escoles,i entorns escolars segurs, multiplicar els aparcaments per a bicicletes i patinets, opermanent per fomentar els desplaçaments escolars a peu i en bicicleta.En el manifest, les AFA asseguren quei afirmen que "no poden estar orgullosos de com s'estan fent les coses". "L'Ajuntament mai ha desplegat cap pla d'actuacions, ni cap previsió, ni cap dotació econòmica per revertirà la situació. Només cal que l'Ajuntament reordeni les seves prioritats", diu el manifest.El text del manifest i les deu propostes s'ha presentat aquest dilluns a la tarda en una concentració al final del carrer Sant Rafel, a tocar de la plaça Clarà. L'acció ha comptat ambi ha consistit en la lectura del manifest. "Era una inquietud que hi havia a moltes AFA i cadascú treballava de manera particular. Ens vam adonar que era una problemàtica estesa a tota la ciutat. S'ha fet, doncs, aquest treball de trobar aquest acord i visibilitat que és una inquietud compartida i que beneficiaria a tothom", ha dit, representant de l'AFA del Pla de Dalt. "Hi hauria d'haver camins segurs a l'escola. Accessos que incentivessin anar-hi amb mitjans sostenibles. La gent que té voluntat d'anar-hi es troba un accés perillós que és difícil i fa un cert respecte. Això desincentiva o frena anar-hi amb mitjans sostenibles", ha afegit.Des de fa més d'un any, diferents escoles d'Olot han impulsat accions i s'han reunit amb el consistori olotí per reclamar millores en la mobilitat escolar. El 2021, l'Ajuntament va aprovar una moció per pacificar els entorns escolars , però no s'ha executat. Per això, creuen que el paper de l'Ajuntament no ha estat actiu i, segons les AFA, un exemple és la iniciativa del bicibús : "Cal tenir en compte que el bicibús que és una iniciativa molt bonica, és una voluntat que sorgeix de les AFA i el gra de sorra que hi posa l'Ajuntament és això: un gra de sorra", ha dit, de l'AFA del Malagrida. "El consistori no està facilitant uns carrils bici o aportant millores d'infraestructures perquè el bicibús pugui créixer. Moltes vegades no es té en compte que el bicibús és una iniciativa que surt del voluntariat de les famílies de l'escola.i demanem que impulsi més iniciatives i que no hagin de sorgir només dels pares i mares", ha afegit.Un cop presentat el manifest, les AFA tenen previst dur a terme més accions de manera conjunta. Aquest mateix divendres preveuenper dur-hi a terme accions lúdiques i "recuperar els carrers". L'acció ja s'ha fet altres vegades en el marc de la revolta escolar i es durà a terme divendres a la tarda durant la sortida dels alumnes.