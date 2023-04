​Dues garrotxines jugaran a la Queens League

La, la versió femenina de la Kings League, la lliga de streamers impulsada per Gerard Piqué, ja ho té tot a punt per començar la competició. Aquest diumenge s'ha celebrat, el procés de selecció de les jugadores que formaran part dels 12 equips participants. Uneses van presentar a les proves per accedir a la lliga i, d'aquestes,aquest diumenge. Entre elles hi ha dues garrotxines:El fitxatge més destacat ha estat el deseleccionada per l'equip Kunitas, de la periodistai l'exjugador del Barça. Cros va ser el primer fitxatge que va fer el conjunt argentí durant el draft. Això vol dir que la garrotxina va ser la primera prioritat per a Kunitas. El mateix Kun ho destacava en directe: "Hem escollit la número 1 de la nostra llista davantera. Era la primera seleccionada de les davanteres. M'agrada. És alta i pot anar bé de cap. Hat-trick al primer partit". Actualment, Blanca Cros juga a Primera Nacional amb el Cornellà. És davantera, es va formar a les Preses i ha jugat també al Girona, l'Estartit o el Sant Pere Pescador.El segon fitxatge garrotxí del draft de la Queens League ha estat l'actual jugadora de la Unió Esportiva Olot,. L'ha fixat l'equip Aniquiladoras, dels streamers Espe i JuanSGuarnizo. La defensa de Tortellà va ser seleccionada a la ronda sis del draft.Tant Blanca Cros com Corina Durante hauran de compaginar la participació a la Queens League amb els seus actuals clubs: el Cornellà i la Unió Esportiva Olot, respectivament. La lliga femenina de Gerard Piqué començarà el pròxim. Els partits tindran lloc els dissabtes a partir de les 16 h i es podrà veure a través de les xarxes socials de la Kings League i la Queens League