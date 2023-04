​Units per Santa Pau presenta la llista electoral

1. Cristina Capó Piris

2. Albert Planas Serra

3. Jaume Berga Clota

4. Montse Masdéu Cullell

5. Marc Pagès Rúbies

6. Armand Planas Buxeda

7. Judit Viñas Hospital

8. Cristina Ramon Fernández

9. Alicia Berga Colom



Suplents:

1. Sergi Cabezas Cufi

2. Emma Companys Masias

3. Jacint Garrigolas Coll

4. Susanna Carreño Jurado

5. Xicu Domènech Torrent

6. Sandra Batlle Torrentà

7. Martí Collelldevall Colomer

8. Núria Garcia Blazquez

9. Joaquim Reixach Marsachs

10. Pep Companys Güell 1. Cristina Capó Piris2. Albert Planas Serra3. Jaume Berga Clota4. Montse Masdéu Cullell5. Marc Pagès Rúbies6. Armand Planas Buxeda7. Judit Viñas Hospital8. Cristina Ramon Fernández9. Alicia Berga ColomSuplents:1. Sergi Cabezas Cufi2. Emma Companys Masias3. Jacint Garrigolas Coll4. Susanna Carreño Jurado5. Xicu Domènech Torrent6. Sandra Batlle Torrentà7. Martí Collelldevall Colomer8. Núria Garcia Blazquez9. Joaquim Reixach Marsachs10. Pep Companys Güell

Aquest cap de setmana s'ha presentat públicament la candidatura d'per les eleccions municipals del mes de maig. Concretament, s'han celebrat dos actes, un el divendres al vespre al barri de Ca la Guapa i un dissabte al migdia al Centre Cívic de Santa Pau.La llista, encapçalada per l'actual regidora d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Santa Pau,, està formada per persones del municipi, d'edats diverses i amb perfils diferents, totes elles molt implicades en les entitats i associacions de Santa Pau i amb el dia a dia del poble.En el transcurs dels actes, l'equip també ha explicat, que pivotarà sobre quatres: les persones, centrat en el benestar, la gent gran, l'educació i la cultura; el desenvolupament local, apostant pel turisme, la promoció econòmica, el territori i les oportunitats per la gent jove; el patrimoni natural, procurant per una correcta gestió de les deixalles, la sostenibilitat, la mobilitat i la regulació d'espais; i, finalment, la governança i la participació, per fer un ajuntament encara més proper.La llista que presenta Units per Santa Pau - Am a les municipals del 2023 és la següent: