​​​Marc Puig trenca amb Junts i es presentarà d'alcalde a les Planes

es presenta com a alcaldable de les Planes d'Hostoles amb una llista independent. L'actual regidor de Junts a l'Ajuntament ha trencat amb el partit i la candidatura de. Puig va arribar a formar part de la candidatura que va presentar fa mesos Junts a les Planes, però, finalment,han fet que Puig hagi decidit desmarcar-se del partit i presentar una candidatura independent.Amb, Puig és, de moment, l'alcaldable més jove de la Garrotxa. El candidat té una llarga trajectòria en la política municipal després d'anys com a regidor del poble al costat de l'alcalde Eduard Llorà, qui no es torna a presentar. Actualment, Puig ési regidor de Comunicació, Promoció Econòmica, Transparència, Turisme, Seguretat ciutadana i protecció civil. En les eleccions del 2019 va anar de número tres a la llista de Junts que liderava Llorà i a les del 2015, les primeres en què va participar, de número cinc.Puig ha anunciat la seva decisió i la candidatura a través de les xarxes socials.assegura que ha decidit presentar-se "després d'una llarga i difícil decisió". La candidatura de Puig a les Planes portarà per nom "Estimem les Planes" i el candidat explica que és "un projecte pensat per a totes les edats".La candidatura de Puig a les Planes d'Hostoles es donarà a conèixer el pròxima la plaça Nova. Serà la tercera que es presenta al poble després de la de Junts amb la del PSC amb Jordi Joan Fageda . Puig és l'únic dels tres que ha nascut a les Planes.