Perd el control i bolca el cotxe a Olot

Un turisme ha bolcat al mig del barri de Sant Miquel d'Olot aquest diumenge a la tarda. Els fets han passat adel vespre al. El conductor del cotxe ha perdut el control per causes que es desconeixen i ha acabat bolcant el vehicle.El conductor,, ha estat atès pel SEM, però sal mateix moment i no ha requerit traslladar-lo a l'hospital. Els Bombers han estat treballant per retirar el vehicle i això ha fet que el carrer quedés tallat durant una estona.