Liciten les obres de les depuradores de Riudaura i Oix

La construcció de les depuradores de Riudaura i Oix ja està en marxa. Aquest dimecres el Consell Comarcal ha engegat els tràmits administratius per a la licitació de les obres. Ho ha fet després que el procés s'endarrerís per l'augment dels costos provocat per la crisi de la inflació L'abril del 2021, l'ACA va anunciar que avançava la construcció de les depuradores garrotxines per al 2022. A través d'un conveni, l'va traspassar els diners i la gestió de les obres al. Però, a causa de l'augment dels preus , l'organisme garrotxí va demanar que s'augmentés el finançament per a les dues instal·lacions.El Consell Comarcal segueix a l'espera de rebre el finançament extra, però ja té la confirmació de l'ACA. Això ha servit perde les obres de les dues depuradores. En total, sumades, les licitacions pugen al milió d'euros. Ara les empreses que vulguin, poden presentar-se per dur a terme els treballs de construcció.Aproximadament, l'augment de cost que ha patit la depuradora de Riudaura és del, mentre que la d'Oix és d'un. La primera costarà més deeuros i la segona més deEl Consell Comarcal espera licitar l'obra aviat, ja que les obres s'allargaran uns sis mesos i l'objectiu és que. Actualment, Riudaura i Oix són els dos únics pobles de la Garrotxa que no tenen depuradora.