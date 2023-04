​Els nous vestidors de l'Institut Garrotxa d'Olot hauran d'esperar fins al 2024

Una de les obres més esperades a l'haurà de continuar esperant. Des de fa anys, la direcció del centre, juntament amb l'Ajuntament, reivindiquen al Departament d'Educació que construeixi uns vestidors nous per als alumnes. Des de fa tretze anys, els estudiants utilitzen uns barracons com a vestidors.El 2021, el Departament i l'Ajuntament van firmar un conveni per desencallar l'obra i van anunciar que el 2022 els nous vestidors podien ser una realitat. El projecte ha encadenat retards i fa pocs dies es va confirmar al ple municipal d'Olot que les noves instal·lacionsEl Departament ha comunicat a l'Ajuntament que l'obra, difícilment, es podrà dur a terme aquest any. Actualment, el projecte està eni, com a molt, d'hora es podrien licitar les obres passat l'estiu per començar-les a la tardor. Tot i això, els nous vestidors no estarien acabats fins al 2024. "Quan hem parlat amb el departament ens diuen que ho veuen difícil, però no impossible", assegura l'alcalde d'Olot, Pep Berga, qui també desconfia dels terminis comentats: "Ja sabem com funciona el Departament id'aquest any".Per això, l'Ajuntament ha deciditdestinada a l'obra a altres necessitats urgents com la millora del sistema de calefacció de l'escola Greda . Si finalment, es poden començar les obres dels nous vestidors del Garrotxa aquest any, el consistori preveu reunir els 200.000 euros a través de la reordenació de partides. L'altra possibilitat és que les obres no s'executin fins al 2024 i la partida s'inclogui directament en el pressupost de l'any que ve.La construcció dels nous vestidors de l'Institut Garrotxa puja a més de. El conveni firmat entre el Departament i l'Ajuntament el 2021 estableix que el consistori olotí haurà de posar-hi els 200.000 euros i Educació la resta. Actualment dels barracons utilitzats com a vestidors en fan ús uns