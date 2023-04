​L'Ajuntament d'Olot executa un 90% del pressupost del 2022

"El tancament d'un pressupost és més important que el pressupost en si"

Montserrat Torras, regidora d'Hisenda d'Olot. Foto: Martí Albesa

Una ràtio d'endeutament del 52%

Es recapten un 92% dels impostos

El pressupost de l'any 2022 s'ha acabat executant en un. Aquesta és la xifra que ha donat l'equip de govern en la liquidació dels comptes de l'any passat que va passar pel ple municipal del passat dijous. Es tracta d'una xifra "molt positiva" segons l'alcalde de la ciutat,: "Penso que aquest és un punt important. Es parla molt del pressupost i poc de la liquidació. La dada del 90% és molt i molt positiva".El pressupost del 2022 de l'Ajuntament d'Olot ha estat el més elevat de la història del consistori amb, fins a l'aprovació el passat octubre dels comptes del 2023 que l'han superat amb. El del 2022 va ser el primer pressupost normalitzat després de l'impacte de la pandèmia i arribava després d'un 2021 amb contencions a diferents àrees municipals.El 2022 es van executar la meitat dels inversions previstes. Dels 6 milions d'euros pressupostats, se'n van executar tres i els que falten estan adjudicats, però passaran com a romanents de crèdit al pressupost d'aquest 2023, ja que encara no s'han executat i facturat. Respecte a la despesa corrent, l'any passat va pujar un, però malgrat això, per segon any consecutiu després de la pandèmia, els ingressos han superat les despeses."Penso que el tancament d'un pressupost és molt més important que un pressupost en si. Un pressupost és una declaració d'intencions que no saps què passarà. Quan tens un pressupost a davant i veus que s'ha tancat amb bons números, és satisfactori. A més tanquem una legislatura deixant unes línies d'endeutament molt correctes que donen marge per fer el que convingui fer", afirma la regidora d'Hisenda,Torras també ha informat que actualment la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament d'Olot se situa al, més de vint punts per sota delque marquen els paràmetres legals. El 2022 no es va contractar cap pòlissa nova i, segons la regidora, tampoc està previst fer-o el 2023.A més, l'Ajuntament d'Olot gaudeix avui de bones condicions bancàries amb relació als seus préstecs. Els interessos financers que es van pagar el 2022 van ser de, la xifra més baixa dels últims 16 anys. Segons Torras, la majoria de préstecs que té el consistori: "Podem tenir tranquil·litat amb els préstecs que tenim perquè els últims anys s'han contractat préstecs per a tipus fix inferiors a l'1% i no es veuran afectats per les pujades de tipus". Actualment, 7 de cada 100 euros que gasta l'ajuntament són per tornar despeses financeres, és a dir interessos.El 2022 l'Ajuntament d'Olot va recaptar undels impostos i altres ingressos públics pressupostats. "Dono gràcies als ciutadans d'Olot pel seu compromís de compliment en les seves obligacions tributàries", diu la regidora.L'IBI és l'ingrés més important en impostos que té l'Ajuntament, ja que representa eldel total dels recursos ordinaris. En segona posició hi ha els pressupostos estatals a través de la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE). Aquest ingrés suposa uni sumat a l'IBI, tots dos representen més de la meitat dels ingressos que rep l'Ajuntament d'Olot (un 55%).La nota negativa per al consistori ha estat el. El 2022 l'Ajuntament va recaptar unque el 2021 a causa del canvi del càlcul que va aplicar l'estat espanyol. Per Olot, això han estateuros que s'han deixat de recaptar.I l'altra partida que l'Ajuntament tanca de manera negativa el 2022 és. El consistori va decidir congelar algunes taxes i assumir part de l'augment dels costos del servei a causa del context econòmic del moment. Això, finalment, ha suposat que el consistori hagi hagut de pagar un dèficit de, ja que l'ingrés a través de l'impost han estat de 4,1 milions i el cost del servei va pujar a 4,4.