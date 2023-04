​Bartomeu Compte substituirà Alfred Cairó com a candidat d'ERC a Besalú

serà el candidat per ERC a Besalú. Segons ha pogut saberl'actual diputat republicà al Parlament és la persona més ben posicionada per liderar la candidatura de, que comptarà amb el paraigua del partit d'esquerres.Compte va néixer el 1959 a Besalú (63 anys) i aquesta serà la primera vegada que es presenta com a alcaldable al seu poble natal. Actualment, és diputat al Parlament per ERC, però, sobretot, se'l coneix per la seva trajectòria al món sindical, sobretot a CCOO, on. Compte també va ser el número 4 pels republicans a la demarcació de Girona en les eleccions catalanes del 2021Si res no canvia, Compte liderarà Fem Besalú, una nova formació política que neix amb alguns dels antics integrants de la llistadel 2019. Segons explica la formació en un comunicat enviat a la premsa, la candidatura està impulsada per "un grup de persones diverses" amb la voluntat "de sumar esforços per millorar el municipi i poder obrir un nou cicle de govern". La llista de persones que acompanyaran Compte es donarà a conèixer els pròxims dies, però, amb molta probabilitat, també hi haurà el doctor, qui ja va formar part de la llista d'ERC al poble el 2019 i és actualment regidor a l'oposició.En les últimes eleccions, els republicans van aconseguirde l'Ajuntament amb, un 31% del total. Aquest 2023, ERC també competiria en els comicis ambi l'actual alcalde, qui es torna a presentar després de set mandats i 28 anys al càrrec . També hi ha possibilitats que elpresenti candidatura a Besalú, tot i que encara no s'ha fet oficial.