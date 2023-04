​Territori evita la paraula «ampliable» per a les variants d'Olot i les Preses

El juliol del 2021, amb Damià Calvet encara com a conseller de Territori, el secretari General i el director general d'Infraestructures,, van explicar en una roda de premsa a Olot que el projecte de la variant de la capital de la Garrotxa passaria d'un 2+2 a un 1+1, és a dir de quatre a només dos carrils.Aquest salt es va produir després de rebre les desenes a d'l·legacions que es van presentar durant el procés d'exposició pública dels estudis informatius d'impacte ambiental. El posicionament d'alguns organismes com al parc natural de la Zona Volcànica a favor d'una infraestructura d'un carril per banda també va influir. Des de llavors, la conselleria (que projectava un 2+2 en els estudis preliminars)[noticiadiari]10/27640[10/noticiadiari]En aquella roda de premsa, però, els responsables del Departament de Territori. "Tenim la idea que en una primera fase es desenvolupi amb un 1+1, i que en fases o escenaris futurs de més necessitats pogués arribar a tenir ampliacions", va dir llavors el secretari general d'Infraestructures, Isidre Gavín.En una visita el passat divendres a la Garrotxa, l'actual conseller de Territori, Juli Fernández, va ser preguntat persobre la possibilitat d'ampliació de l'1+1 que es projectava en la variant. El conseller va deixar entendre que: "Hem passat d'un 2+2 a un 1+1 i és amb la infraestructura que estem treballant", va afirmar.La resposta del conseller arriba en un moment clau per a la definició dels detalls i conceptualització de la variant:. El document que marcarà com seran finalment les obres i la infraestructura ja s'està redactant amb l'empresa TYPSA es preveu que estigui enllestit el 2024 . "Ara és el moment en què anem construint aquesta solució: la reducció del tamany i per on fem passar aquesta infraestructura perquè sigui tan integrada com sigui possible", va explicar el conseller.Fernández va fer èmfasi en la paraula "consens" i és que un dels objectius de la conselleria és que el projecte executiu sigui el màxim consensuat possible . Per això, el conseller ja s'està reunint amb diversos actors perquè la redacció del document sigui conjunta: "Busquem que sigui el màxim de treballat i consensuat i integrat al territori. Així ho estem fent: parlant amb ajuntaments, entitats i societat civil per trobar les millors fórmules per millorar la mobilitat. Crec que és un objectiu compartit i trobarem solucions molt consensuades en el territori".Ara mateix, el projecte de la variant d'Olot i les Preses està al despatx de Territori i l'empresa TYPSA. Aquests dos actors són els responsables de redactar. El projecte constructiu és aquell que defineix com seran i com es desenvoluparan els treballs i, per tant, és l'última oportunitat per acabar de definir i dibuixar els detalls de la infraestructura abans que les màquines comencin a fer-la realitat.