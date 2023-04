​Els pobles de la Vall del Llierca es connecten a través d'un carril bici

"Ja ens convé a la Vall del Llierca"

Castellfollit, Sant Jaume, Montagut, Argelaguer, Tortellà i Sales de Llierca s'uneixen literalment i metafòricament per. A través de la creació d'una, els sis pobles d'aquesta zona de la Garrotxa han simbolitzat la primera acció turística que fan conjuntament.Es tracta d'una ruta cicloturística circular dede llargada que aprofita, majoritàriament, trams de la xarxa de senders d'Itinerànnia. De fet, la principal inversió (uns) s'ha hagut de fer en la senyalització i ha estat cofinançada pels fons europeusEl recorregut és considerat de dificultat mitjana i combina pista asfaltada, camins de terra i corriols. Connecta els sis municipis de la Vall i passa per punts d'interès natural com la, el Pont del Llierca, la casa forta Montpalau d'Argelaguer,, la bassa del Palol o el jaciment de la, entre altres."És una aposta per tota una sèrie de municipis que de vegades no són tan coneguts, però que tenen molts valors a conèixer", diu, coordinadora de la xarxa de senders Itinerànnia . En aquesta línia, l'alcalde de Sant Jaume de Llierca,, considera la iniciativa com una excel·lent notícia: "Des de fa temps que ho reivindiquem: som uns pobles extraordinaris i tenim característiques molt similars. Ja ens convé també a la Vall del Llierca tenir aquestes bones notícies i esperem que no sigui l'última de les accions que puguem fer".La nova ruta cicloturística de la Vall del Llierca ja està senyalitzada i a punt per utilitzar-la durant aquesta Setmana Santa. A més, també s'espera que sigui part de la via verda del Fluvià que es projecta des de laresseguint el riu garrotxí. Ara mateix, el projecte que es finança a través de fons estatals, està encallat a instàncies administratives i a l'espera de poder-se fer realitat aviat. Un tram de la ruta cicloturística de la Vall del Llierca (sobretot el que va des de Sant Jaume fins a Argelaguer) passarà a formar part de laquan aquesta sigui una realitat.